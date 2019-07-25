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В Беларуси снова лето. На выходных будет до +28°С и кратковременные дожди

25 июля 2019 09:56
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Новости Беларуси. Теплая погода возвращается на территорию Беларуси.   

По информации Белгидромета, уже в пятницу, 26 июля, на территории страны ожидается до 25°С тепла. В Брестской и Гомельской областях в первой половине дня возможны кратковременные осадки. Также днем в отдельных районах ожидаются грозы.   

В субботу, 27 июля, в Беларуси будет еще теплее: температура воздуха будет колебаться от +22°С до +28°С. Местами по стране возможны недолгие дожди.  

В воскресенье, 28 июля, воздух прогреется до +29°С. Днем на территории Беларуси возможны грозы. Также сообщается, что ночью и утром в воскресенье вероятен слабый туман.  

# Погода в Беларуси # общество

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