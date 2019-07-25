«Белорусы любят такой колорит». Уникальный интерьер и белорусская кухня: кафе «Дедова корчма»
Пожалуй, каждый минчанин иногда мечтает сменить столичный шум на тихий отдых на природе. Но далеко не у всех есть загородный домик и желание потратить уйму времени на сборы, поездку и организацию. Впрочем, выход есть. Одно из немногих заведений которое сочетает в себе современный сервис, антураж, да и находится недалеко от МКАД – «Дедова корчма».
За 12 лет из придорожной кафешки оно превратилось в мини-ресторан со своей террасой, большим банкетным залом, детской площадкой и, конечно же, вкуснейшей кухней.
Каждый день сюда приезжают десятки белорусов и гостей Синеокой.
Татьяна Цыркун, администратор кафе «Дедова корчма»:
Китайцы, англичане. Россиян я уже не буду считать туристами, они уже наши полноправные гости. Они у нас часто бывают.
Очень много проводят деловых переговоров за вкусным обедом, вопросы решаются, например, под вкусную солянку.
Дни рождения, банкеты, свадьбы. Персонал уверяет: им под силу практически любое мероприятие. Еще одна особенность «Дедовой корчмы» – интерьер. Он создавался не один месяц и не один год. В помещении уместились так называемая берёзовая роща, сцена для музыкантов, уголок раритетов и танцпол.
А ещё повсюду можно увидеть крынки, колеса, керосиновые лампы, столярные инструменты.
Татьяна Цыркун:
Белорусы любят такой колорит. Ведь не у всех есть бабушки, не у всех есть интересные вещи, которые можно посмотреть. Ведь, действительно, это наша история. Иностранцы когда приезжают, они смотрят и не понимают, что это, что с ним делать. И спрашивают. Начинаешь им показывать, объяснять. И им это интересно, потому что они у себя этого не увидят.
Но всё же, в первую очередь, сюда приезжают поесть. «Дедова корчма» славится белорусской национальной кухней, а десант поваров приходит на работу за несколько часов до открытия, чтобы в любой день недели баловать домашними изысками.
10 видов супов, рыбные, мясные позиции, детское меню, шашлыки, блюда из печки и эксклюзивные гастро-шедевры.
Владислав Цвирко, повар-бригадир кафе «Дедова корчма»:
Есть отдельное меню: наши фирменные блюда. Это и наши белорусские боровики, мачанки всевозможные – и с блином, и с драниками. Также множество морсов. Так как сезон идёт, у нас сейчас и чёрная смородина, и клюква, и облепиха.
За свежую выпечку отвечает повар-кондитер. И она просто обожает свою работу.
Каждый день начинается с замешивания свежего теста. Позже оно отправляется в расстоечный шкаф, а уже оттуда в разогретую печь.
Валентина Сакович, повар-кондитер кафе «Дедова корчма»:
Хлеб у нас есть на все вкусы. Чиабатта замечательная. Воздушная, с перцем, с луком. Булочки всеми любимые. Чесночные, с французской начинкой.
Нередко после сытного обеда у гостей появляется желание продлить деревенский отдых на денёк-другой. И это не проблема.
Буквально через дорогу от кафе стоят домики гостиничного комплекса «Хуторянка». Там же есть банкетный зал, бильярд, бассейны и баня.
Татьяна Цыркун:
Мы находимся на стыке двух дорог. Поэтому и в одну, и в другую сторону хорошее сообщение. Транспорт ходит как общественный, так и на своих машинах.
Каким должен быть идеальный отдых тёплым летним вечером? Те, для кого релакс – это свежий воздух, аутентичный интерьер, живая музыка и вкусная еда, теперь определённо знают ответ.
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