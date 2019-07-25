«Жировки» в электронном виде: где и как оформить? Пошаговая инструкция

Минчане теперь могут онлайн заказывать извещения об оплате услуг ЖКХ в электронном виде.

Оксана Головацкая, руководитель отдела маркетинга КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

За неделю функционирования нашего ресурса, личного кабинета, где можно оставить заявление в электронном виде на получение счёт-извещений – 9 тысяч заявок. 9 тысяч жителей, которые за этот короткий период уже обратились к нам с такой просьбой.

Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться? Куда нужно заходить?

Оксана Головацкая:

Всё очень просто. Есть единый сайт ерсц.бел. На главной странице располагается активный баннер, кликнув на который, сразу же посетитель сайта переходит на форму регистрации. Форма регистрации включает в себя информацию для заполнения: необходимо указать номер мобильного телефона, электронную почту, на которую впоследствии будет приходить счёт-извещение, адрес прописки, идентификационный номер паспорта, и нажать ОК. Эта информация запросит сразу код подтвержедения. Вводится код и присылается пароль и логин пользователю. Пользователь заходит в свой личный кабинет и там оставляет заявление на получение счёт-извещений в электронном виде. Далее в течение трёх рабочих дней это заявление рассматривается сотрудниками РСЦ и приходит ответ: одобрено либо отказано.

Защищены ли данные? Стоит ли бояться мошенников?

Оксана Головацкая:

Со стороны нашей компании были предприняты все необходимые меры по защите информации, поэтому бояться мошенников не стоит.