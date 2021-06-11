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Министр экономики: по сути, реестр – это такая цифровая площадка «Одно окно» для предприятий

11 июня 2021 13:58
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Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: движение в сторону оказания административных процедур в электронном виде должно происходить быстрее

Планируется максимально сократить существующий перечень административных процедур и перевести все на единую электронную площадку.

Министр экономики: по сути, реестр – это такая цифровая площадка «Одно окно» для предприятий-1

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Мы навели порядок с самими процедурами, очистили от лишних, дублирующих, скомпоновали их достаточно четко, понятно. И, самое главное, мы сегодня подготовили перечень и реестр процедур. По сути, реестр – это такая цифровая площадка «Одно окно» для наших предприятий. Первый шаг сделан, дан старт, проект указа глава государства поддержал. Дальше работа не только за госорганами, но и бизнесом. Глава государства поручил кардинально пересмотреть перечень административных услуг, кардинально сократить их.

# Бизнес в Беларуси # общество # Александр Червяков # Фотофакт

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