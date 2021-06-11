Министр экономики: по сути, реестр – это такая цифровая площадка «Одно окно» для предприятий

Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: движение в сторону оказания административных процедур в электронном виде должно происходить быстрее
Планируется максимально сократить существующий перечень административных процедур и перевести все на единую электронную площадку.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Мы навели порядок с самими процедурами, очистили от лишних, дублирующих, скомпоновали их достаточно четко, понятно. И, самое главное, мы сегодня подготовили перечень и реестр процедур. По сути, реестр – это такая цифровая площадка «Одно окно» для наших предприятий. Первый шаг сделан, дан старт, проект указа глава государства поддержал. Дальше работа не только за госорганами, но и бизнесом. Глава государства поручил кардинально пересмотреть перечень административных услуг, кардинально сократить их.