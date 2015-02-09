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Ежегодный рейтинг лучших школ, гимназий и лицеев Минска составили в Мингорисполкоме

09 февраля 2015 18:12
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Новости Беларуси. Ежегодный рейтинг лучших школ, гимназий и лицеев Минска составили в Мингорисполкоме. Первое место по итогам работы за 2014 год досталось средней школе № 73 Первомайского района.

Среди гимназий лучшей признана гимназия № 1. В номинации «Лучшее учреждение профессионально-технического образования» лидером стал Минский государственный профессиональный лицей № 14, а лучшим колледжем назван колледж кулинарии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Бушная, директор ГУО «Гимназия № 1 им. Ф. Скорины»:
Что касается олимпиадного движения, то у нас действительно в этом году есть движение вперед. Хотя мы по количеству дипломов третий год удерживаем первое место в нашей столице, но в этом году мы на восемь дипломов получили больше, чем в предыдущем.

# общество # Образование в Беларуси # Наталья Бушная

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