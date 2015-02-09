90 дней до Великой Победы: 9 февраля 1945 года ликвидирована группировка противника в польском городе Торунь

Новости Беларуси. До Великой Победы остается 90 дней. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторический даты XX века.

В этот день, 9 февраля 1945 года, войска 2-го Белорусского фронта ликвидировали группировку противника, локализованную в польском городе Торунь, который красноармейцы с победным боем взяли 8 дней назад.

Части немецких войск удалось вырваться и в северном направлении, но на правом берегу Вислы она была вновь окружена и уничтожена.

После освобождения Беларуси на территории нашей страны активно восстанавливают транспортное сообщение. Ремонтировать и строить железные дороги помогает местное население, а рубить лес выходят и женщины. В ход идут остатки взорванных и разрушенных домов, креплений и рельсов.

Общими усилиями за последний год войны белорусы сварили свыше сотни километров железнодорожного полотна.

Изменения коснулись и инфраструктуры. Благодаря экстренной реконструкции у здания Гомельского вокзала появился второй этаж, которого раньше не хватало объекту областного центра.

Возвращаясь к воспоминаниям прошлых лет, сегодня трудно представить, что семь десятилетий назад с лица земли исчезали целые города.

Лидия Артюшкина, участница Великой Отечественной войны:

Горел Минск. И вот, я захожу, и нет Минска, города нет. С одной стороны стоят «ребра» трамвая, потом стоит дом. Он сгорел, только труба торчит. Но на трубе сзади написано: «Мы вернемся к тебе и восстановим наш родной Минск».

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии СТВ».

До Великой победы оставалось 90 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.