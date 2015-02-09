Минчанка второй раз обращается на «горячую линию» СТВ с жалобой на стройку над головой. Чиновники молчат

Новости Беларуси. С вопиющей ситуацией, о которой расскажем в сюжете, столкнулась зритель канала СТВ, которая уже второй раз за последние годы обращается на «горячую линию». Татьяна Курейчик из Минска уже три года доказывает чиновникам, что находиться рядом со стройкой небезопасно, а жить – тем более.

Не прошло и года, как Татьяне Курейчик пришлось вновь звонить по телефону «горячей линии» СТВ. Искать помощь. Ведь на ее обращения, жалобы, заявления застройщик и чиновники отвечают формальной отпиской, придавая бумажной волоките очередной виток.

А с соседнего дома с постоянной незавидностью то опалубка прилетит, то лист фанеры. Пока везет.

Татьяна Курейчик, хозяйка дома:

Неужто у нас это строительство должно дойти до какого-то смертельного исхода, чтобы на нас обратили внимание и чтобы вопрос этот решили. Сколько должно времени пройти, я не знаю, но я борюсь три года. Застройщик просто-напросто сказал, что через таких, как мы переступали, и будут переступать.

По настоянию Татьяны и сегодня на стройке очередная проверка от инспектора Госнадзора Дмитрия. Он, увидев съемочную группу СТВ, быстро развернулся и сбежал. Оставив краткое, но емкое пояснение.

Дмитрий, инспектор Госнадзора:

Я на телевидение никаких комментариев давать не буду.

Со своей проблемой Татьяна и у министра архитектуры и строительства Беларуси на приеме была, и к заместителю ходила. В очередной раз настроилась более, чем серьезно. Результат разговора вновь не в ее пользу.

Правда, подвижки все-таки есть.

Дмитрий Семешкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В частности, сделаны специальные защитные краны для ведения монолитных работ. Монолитные работы практически завершаются. По заверению застройщика, до 1 марта все монолитные работы должны быть на этой части дома завершены. Более того, Министерство архитектуры обязало подрядчика разработать индивидуальную техническую карту по ведению штукатурных работ, чтобы данные работы не вызывали никаких проблем, связанных с безопасностью проживающих рядом людей.

Людей давно должны были отселить. Но на каком-то из этапов то ли злой случай, то ли халатность застройщика в тандеме с посредником привели к тому, что теперь на новое жилье Татьяне с сыном претендовать стоит, но ждать ли. Хотя по плану гензастройки микрорайона на месте их дома должен появиться детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.