В Брестской области пенсионерка вручную шьет бурки, а односельчане выстраиваются к ней в очередь

Новости Беларуси. Легкие, прочные, способные выдержать любой мороз. В Брестской области пенсионерка продолжает шить бурки вручную. В ее гардеробе модели, что называется, на все случаи жизни.

Женщина, отец которой был сапожником, владеет секретами пошива бурок и с удовольствием делится мастерством с односельчанами. Говорит, до сих пор лучшей обуви для деревенской жизни так и не придумала.

Надежда Повзун, рукодельница:

Я сейчас в коротких хожу, но если на улице снег – в них же снега наберется. Я специально себе сшила длинные.

Короткие и длинные, повседневные и для самых торжественных поводов – обувному гардеробу Надежды Федосеевны может позавидовать любая модница. Причем все модели эксклюзивные, ручной работы.

Умелица уверена: «обувное» мастерство ей передалось по наследству. Отец был знаменитым на несколько деревень сапожником. Но познавать тонкости семейного ремесла все же пришлось самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Повзун, рукодельница:

Я же тогда не обращала внимания. Я в 17 лет замуж пошла. Разве же я смотрела, как там батька сапоги те шьет. Не смотрела.

Она шьет бурки так, как это делали ее предки. В портновском арсенале – старинные колодки и почти утраченные секреты. Надежда Повзун уверена: несмотря на прогресс, для деревенской жизни лучшей обуви так и не придумали.

Надежда Повзун, рукодельница:

Потому что так: одел галоши – пошел в сарай. Пришел из сарая, на улице оставил галоши – в хату пришел чистый. В ноги тепло и мягонько. А так как теперь мы старые, то я вообще без них не представляю. Говорю всем, что я только свои фирменные обуваю. Я чувствую, что иду как в тапочках.

Односельчане за обувью, «в которой не страшен никакой мороз», буквально выстраиваются в очередь. В помощи Надежда Федосеевна никому не отказывает, но молодым предлагает не бурки, а науку. Правда, осваивать ремесло, сетует пенсионерка, молодое поколение не спешит – слишком тяжелый труд. На этот случай Надежда Повзун тоже имеет свой рецепт: говорит, дело лучше спорится с песней.

Сидеть сложа руки женщина не привыкла: занимается рукоделием, с удовольствием участвует в самодеятельности и даже задает вопросы знатокам в любимой телепередаче.