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Ездить на велосипедах в столице будет комфортнее. Что изменится на основных магистралях?

28 июня 2021 15:34
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Новости Беларуси. Инфраструктура для двухколесного транспорта – на основных магистралях Минска создадут условия для комфортной езды на велосипедах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первые изменения велосипедисты должны заметить уже до 8 июля. В первую очередь внимание уделят центральным проспектам – Дзержинского, Независимости, Партизанскому.

Ездить на велосипедах в столице будет комфортнее. Что изменится на основных магистралях?-1

Сейчас осталось несколько мест, где велосипедистам приходится спешиваться. Например, на перекрестке проспекта Победителей с улицами Радужной и Крупцы. Там предусмотрены комплексные изменения. А на 15 участках улиц в разных районах города нанесут зеленую разметку.

Ездить на велосипедах в столице будет комфортнее. Что изменится на основных магистралях?-4

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы в этом году очень серьезно подошли к развитию велоинфраструктуры, глобальные вещи запланировали для себя. Вы, надеюсь, увидите в ближайшее время. Значительное количество появится зеленой разметки, чтобы велосипедисты чувствовали себя и комфортно, и безопасно. И мы комплексно подходим к каждому перекрестку.

# Велосипед # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

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