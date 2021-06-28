Ездить на велосипедах в столице будет комфортнее. Что изменится на основных магистралях?
Новости Беларуси. Инфраструктура для двухколесного транспорта – на основных магистралях Минска создадут условия для комфортной езды на велосипедах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первые изменения велосипедисты должны заметить уже до 8 июля. В первую очередь внимание уделят центральным проспектам – Дзержинского, Независимости, Партизанскому.
Сейчас осталось несколько мест, где велосипедистам приходится спешиваться. Например, на перекрестке проспекта Победителей с улицами Радужной и Крупцы. Там предусмотрены комплексные изменения. А на 15 участках улиц в разных районах города нанесут зеленую разметку.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы в этом году очень серьезно подошли к развитию велоинфраструктуры, глобальные вещи запланировали для себя. Вы, надеюсь, увидите в ближайшее время. Значительное количество появится зеленой разметки, чтобы велосипедисты чувствовали себя и комфортно, и безопасно. И мы комплексно подходим к каждому перекрестку.