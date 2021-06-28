Ездить на велосипедах в столице будет комфортнее. Что изменится на основных магистралях?

Новости Беларуси. Инфраструктура для двухколесного транспорта – на основных магистралях Минска создадут условия для комфортной езды на велосипедах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первые изменения велосипедисты должны заметить уже до 8 июля. В первую очередь внимание уделят центральным проспектам – Дзержинского, Независимости, Партизанскому.

Сейчас осталось несколько мест, где велосипедистам приходится спешиваться. Например, на перекрестке проспекта Победителей с улицами Радужной и Крупцы. Там предусмотрены комплексные изменения. А на 15 участках улиц в разных районах города нанесут зеленую разметку.