Её читателем был сам Лев Толстой! Собрали интересные факты о минской библиотеке им. Пушкина

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дом, который уцелел! В годы Великой отечественной войны Минская областная библиотека имени Пушкина приняла на себя жестокий удар: здание было практически разрушено, а книжный фонд опустошен. Позже легендарный шедевр архитектуры долго реанимировали и наконец вернули к жизни. Так, сегодня это одна из самых популярных публичных библиотек столицы.

Когда-то ее читателем был сам Лев Толстой! В просторных залах проводили свободное время и знаменитые белорусские писатели, артисты, художники.