Её читателем был сам Лев Толстой! Собрали интересные факты о минской библиотеке им. Пушкина

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Дом, который уцелел! В годы Великой отечественной войны Минская областная библиотека имени Пушкина приняла на себя жестокий удар: здание было практически разрушено, а книжный фонд опустошен. Позже легендарный шедевр архитектуры долго реанимировали и наконец вернули к жизни. Так, сегодня это одна из самых популярных публичных библиотек столицы.
Когда-то ее читателем был сам Лев Толстой! В просторных залах проводили свободное время и знаменитые белорусские писатели, артисты, художники.
Наталья Ващило, директор ГУ «Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина»:
Создана она была в 1900 году. За плечами нашей библиотеки огромные истории! Здесь происходили интересные события. В стенах нашей библиотеки работал, приезжая в Минск, Максим Богданович. И сейчас ужасно приятно – к нам приходят люди, достигшие больших высот в своей профессиональной деятельности, и они говорят: ой, а я же, когда учился, не вылезал из вашей библиотеки.
Подробности в видеоматериале.