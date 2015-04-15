Новости Беларуси. Европейская математическая олимпиада для девушек стартовала 15 апреля в Минске. За звание самой умной поборются представительницы более чем из 30 стран.

Кстати, интеллектуальное состязание проходит в Беларуси благодаря нашим девушкам. Именно они в 2013 заняли первое общекомандное место в Люксембурге, завоевав этим почетное право провести олимпиаду у себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не участница чемпионата по бальным танцам — юный математик. Да и вопреки всем стереотипам — без очков с толстыми линзами, косичек и растянутого свитера. Ведь именно так чаще всего мы и представляем гениев формул и геометрических фигур.

Елизавета Манжулина — 10-классница одной из столичных гимназий. В ее еще школьном рюкзаке награды олимпиад разного уровня. И не один десяток. Говорит, в математику пришла случайно: просто не смогла устоять перед прелестью царицы наук.

Елизавета Манжулина, участница Европейской математической олимпиады среди девушек (Беларусь):

Иногда обидно, когда одноклассники-мальчишки начинают смеяться. Но, с другой стороны, своих одноклассников на республике, к примеру, я обошла. Так что девчонок-математиков тоже хватает!

О том, что девушек-математиков в нашей стране действительно немало, говорит и количество участниц от Беларуси на олимпиаде. Наша великолепная восьмерка настроена по-боевому. А как иначе – турнир домашний, да и заслуги предыдущих лет обязывают.

В третий раз наши хрупкие математики участвуют в этом турнире. Стартовав в 2013 в Люксембурге, Беларусь заняла первое общекомандное место. Спустя еще год в Анталии команда наших в десятке сильнейших.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Для страны, для системы образования это очень важно, так как это демонстрация наших возможностей, способностей. Это показывает, что наши дети талантливы, потому что не так то просто заслужить, чтобы олимпиада проводилась в какой-то определенной стране.

Оценить белорусское гостеприимство в год молодежи уже смогли участницы из 30 стран мира. Безусловно, одаренные школьницы приехали в Минск накануне и уже успели запечатлеть на свои фото- и видеокамеры достопримечательности столицы. Но то ли еще будет! Специально для гостей организаторы подготовили экскурсионные туры по знаковым местам Синеокой.

Рагини Патки, участница Европейской математической олимпиады среди девушек (Индия):

Страна действительно очень красивая. Мы никогда здесь не были. Национальная библиотека: очень интересно было на нее посмотреть. Вообще, нам очень нравиться здесь, к тому же у вас целых четыре поры года. А у нас всего полторы.

Алька Хавыр Эрас, участница Европейской математической олимпиады для девушек (Мексика):

Нам очень нравится в Беларуси, и что касается соперниц из этой страны, мы с нетерпением ждем, когда сможем посоревноваться с ними в математике, потому что в предыдущие годы они показали действительно очень хороший уровень. Нам очень нравятся эти девчонки, они очень классные.

С классными белорусскими девчонками сверстницы из Мексики обязательно сразятся. Впереди несколько соревновательных дней. В каждый по три задачи. Мозговой штурм неизбежен — уровень заданий сложный, а решение требует нестандартного подхода.

Панна Фекете, участница Европейской математической олимпиады для девушек (Венгрия):

У нас в стране не так уж много девушек, которые занимаются математикой. Но никто не смотрит на нас с удивлением. В прошлом году задания были чуть сложнее, чем ожидали, надеемся, что сейчас будут чуть проще. Настроены минимум на серебро.

Исследователи из университета Мичигана уверены: способности женщин в точных науках не ниже, чем у мужчин. И об этом в кулуарах сегодня говорили чаще всего. Популярнее оказалась разве что тема внешнего вида. Но это и понятно — они, прежде всего, девушки.

Вот чемпионки прошлого года — украинки – в костюмах с национальным орнаментом. Мексиканки – в ярких сомбреро, а школьницы из Саудовской Аравии в хиджабе.

С таким колоритным разнообразием впору изучать не только математику, но и географию. Завершится олимпиада 20 апреля. Тогда и можно будет подвести итоги, пока же девушки просто знакомятся с соперницами и с улыбкой желают удачи и им, и себе на всех языках мира.