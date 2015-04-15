15 мая Беларусь полностью перейдет цифровое ТВ: почему люди против, но надо?

Новости Беларуси. Беларусь через месяц полностью перейдет на цифровое телевидение и радиовещание. Об этом заявили в Министерстве связи и информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый формат уже охватывает 98% территории страны. А 15 мая подключат оставшиеся несколько мелких населенных пунктов. В тоже время служба технической поддержки принимает тысячи звонков с вопросом: как перейти на цифру?

У Надежды Александровны с цифрой отношения натянутые. На нее женщина перешла два года назад. Помогли внуки. Картинка на новом телевизоре однозначно лучше, но «зависает». Причем, очень часто. Пенсионерка говорит: уже и привыкла сначала смотреть, а потом слушать.

Надежда Трофимова:

Идет, а потом раз – и зависнет секунд на 20-30. А иногда включаешь, и квадратики сыплются, моргают.

На новый формат сетует и этот сельчанин. Житель деревни на Могилевщине прихода цифры ждал с нетерпением. Вместе с этим пришли и проблемы. Сигнала в его телевизоре иногда нет вообще, и часами. Да и каналов — хоть и предполагалось обратное — стало меньше.

Аркадий Садовский:

Раньше было хоть три канала, но они нормально шли. А как приставку купили – все! Пока еще мы не дождались того, чего хотели. Срывы бывают, типа, как заикается – пропускает слова и все такое. В общем, ненормально.

Специалисты на это отвечают: проблемы есть. Вместе с ними и техподдержка. По номеру 172 с начала года позвонили 15 тысяч человек с вопросами, как подключиться. Помогли всем. А в некоторых случаях с выездом специалистов на дом. В том числе и поэтому специалисты заключают: к цифре белорусы готовы.

Виктор Зайцев, начальник сектора телевидения, радиосвязи и радиовещания Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

У населения имеется готовность, потому что необходимое оборудование в широком ассортименте предоставлено в торговой сети. Охват населения составляет чуть больше 98 процентов. Сегодня практически полностью население имеет прием цифрового вещания стандарта DVB-T.

Отключили от аналогового сигнала 70% территории страны. Это касается дециметровых волн и, соответственно, каналов, которые на них. Метровую частоту пока не трогали. Она будет работать до конца года. Это позволит смягчить переход и даст время, чтобы купить приставки. Кстати, такой девайс — в том числе и смарт-комплектации — есть в каждом магазине техники.

Николай Домбровский, заместитель директора по развитию НИ УП «Институт цифрового телевидения Горизонт»:

Конечно, бабушка его не настроит, но у бабушки найдется внук, который настроит бабушке все опции. И она будет очень довольна, потому что получит простой, удобный доступ к библиотекам бесплатных фильмов, к разным телепрограммам, которые идут в неограниченном количестве в Интернете.

В переход на цифру страна уже вложила 7 миллионов долларов. Деньги немалые, но — для людей. Качество картинки, предполагается, станет лучше. Сигнал телевизоры будут принимать в том формате, в котором он сформирован в студии. Это позволит облегчить телевизионные сети и сэкономит деньги.

Андрей Караим, главный инженер РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»:

Аналоговая сеть потребляла примерно 21 миллион 553 тысячи киловатт-часов в год. Сегодня же потребление цифровой телевизионной сеть – 6,5 миллионов киловатт-часов. В денежном эквиваленте получается экономия практически в 29 миллиардов 500 миллионов рублей.

15 мая подключат к цифре оставшиеся населенные пункты. Это несколько городов в разных районах страны. По сути, дело уже сделано. Поэтому аналога Дня жестянщика, только в TV и радио сфере, на эти даты не прогнозируется.