24 дня до Великой Победы: 15 апреля 1945 завершилась Венская операция

Новости Беларуси. 24 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века.

15 апреля 1945 завершилась Венская операция. За месяц ожесточенных боев войска 3-го и 2-го Украинского фронта совместно с болгарской армией освободили Венгрию, южные районы Чехословакии и восточную часть Австрии.

А Беларусь налаживает мирную жизнь. Минская кондитерская фабрика расширяет свой ассортимент. С конвейера в этот день сходят конфеты с символичными названиями «Весна», «Победа», «Буревестник». Ощутить их сладкий вкус в полной мере не позволяли воспоминания четырех страшных, кровавых лет. Свежи они и сегодня.

Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси:

Я знаю, что моего отца забрали на фронт. Он погиб под Кёнигсбергом.

Один знакомый человек рассказал, что нельзя было ничего найти, потому что были мины и все взрывалось. А потом мама получила извещение, что отец погиб. Она все равно не могла поверить, что он погиб, надеялась, что он где-нибудь, потому что там такое месиво было – не разобрать. Старшие брат и сестра подходила к печи, смотрели вверх и кричали: «Папа, возвращайся домой, мы тебя ждем»! А я еще маленькая была, поэтому мне ставили стульчик у печи и я тоже кричала: «Папа возвращайся, мы тебя ждем, Лида меня часто бьет ни за что!» (Смеется) Вот так я жаловалась. Мне все время не хватала папы, сколько я живу.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней.

Если вы хотите рассказать свою историю, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 24 дня.