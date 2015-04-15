Дэвид Бэкхем растрогал публику во время прогулки с 3-летней дочерью Харпер

Новости США. Суперзвезда футбола, 39-летний Дэвид Бекхем, снова доказал, что он прекрасный отец. Во вторник, 14 апреля, он был замечен на прогулке со своей 3-летней дочерью Харпер Севен в Лос-Анджелесе. Они ели мороженое и дурачились, и Дэвид выглядел очень счастливым рядом со своей малышкой.

Маленькая модница Харпер Севен, которую не раз называли самым стильным ребенком в мире, была одета в ярко-розовую футболку, джинсовые шорты и фиолетовые шлепанцы. Девочка улыбалась и хихикала, наслаждаясь компанией своего знаменитого папы.

Дэвид и его супруга, дизайнер и бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бэкхем, сумели создать прочный союз и стать родителями четверых детей. Они поженились в 1999 году и с тех пор пара неразлучна.

Сыновья пары, Бруклин, Ромео и Круз, стараются не отставать от своих знаменитых родителей и уже начали строить собственную карьеру. 16-летний Бруклин также, как и его отец, занимается футболом. 14-летний Ромео активно снимается в рекламных кампаниях, и был признан одним из самых стильных джентльменов Британии. 10-летний Круз серьезно увлекается хореографией и мечтает стать артистом балета. Младший ребенок Бэкхемов, дочь Харпер, с самого детства растет настоящей модницей. Ее нынешний гардероб оценивается в более чем 100 тысяч долларов.

Футболист и его супруга любят баловать свою дочь, например в 2012 году, в честь ее первого дня рождения, Дэвид заказал картину, названную “Папина дочка”, стоимостью около 1 миллиона долларов.

В многочисленных интервью Дэвид рассказывает о том, каково это, быть отцом. После завершения карьеры он намерен посвятить себя детям.

Дэвид Бэкхем, футболист:

Моя малышка подошла ко мне недавно и сказала: “Папа, я так люблю тебя. Но ты мне не нравишься, ты пухлый.”

Став отцом, я стал еще и водителем такси. Я забираю детей из дома в 7 утра и отвожу в 4 разных школы. Но если честно, быть отцом прекрасно. Я люблю проводить время с ними, и быть их водителем. Харпер обожает, когда я отвожу ее в школу.