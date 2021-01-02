Евгений Пустовой: «Речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай»

Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ политический стендап Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Любимые и уважаемые, невероятные и реальные герои – белорусы, с Новым годом, с годом народного единства! Праздников сегодня полно. Особое поздравление сотрудникам силовых ведомств. Ваш подаренный шеврон я ближе к сердцу. Там рядом, кстати, и эмблема «Алмаза». А спецподразделению сегодня – 30. Бойцы, с вашим личным Новым годом!

Евгений Пустовой:

Пока вы лопаете оливье, я не буду вам рассказывать о глубинных процессах мировой геополитики. Почему транскорпорациям выгодно иметь карманные правительства и раздрай в парламентах – это сейчас называют демократией. А неотроцкизм, свободу от нравственности и морали гордо величают мультикультурализмом. Я не буду вопрошать, зачем несостоявшиеся политики-беглецы и мигрантки – короче, экспортные мятежники, а теперь содержанки – нужны Литве и Польше. Кому внутри страны выгодна либеральная философия, закрытые заводы и либертарианство – анархия свободного рынка. Не стану стращать и про то, что было бы даже с вами, штыками этого буржуазно-заказного мятежа. Как вы нас там дразните – пропага... Вот как раз как с предметом – названием второй части этого ругательства, так бы с вами и поступили.

Евгений Пустовой:

Я же понимаю: как признаться себе в том, что воскресные дни в течение пяти месяцев провели впустую. За 9 месяцев женщина вынашивает новую жизнь – человек рождается. А вы, образно говоря, «были беременны» сеном, а родили даже не солому – полову. Особенно признать ошибки сложно женщинам. Им там же цветы дарили и надежды всякие. Невероятные белоруски, ну вы же, мне кажется, не обделены вниманием. У нас же нормальных мужчин хватает в стране. Это там, в зоне евро, Меркель никто цветов из политиков до нашего Президента и не дарил-то.