Евгений Пустовой: «Речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай»

Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси.
В программе Новости «24 часа» на СТВ политический стендап Евгения Пустового.
Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси.
В программе Новости «24 часа» на СТВ политический стендап Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Любимые и уважаемые, невероятные и реальные герои – белорусы, с Новым годом, с годом народного единства!
Праздников сегодня полно. Особое поздравление сотрудникам силовых ведомств. Ваш подаренный шеврон я ближе к сердцу. Там рядом, кстати, и эмблема «Алмаза». А спецподразделению сегодня – 30. Бойцы, с вашим личным Новым годом!
Евгений Пустовой:
Ну как тут представляться. По-фирменному – пропагандист, пособник режима и приспешник ОМОНа. Особенно после поездки Президента в столичную часть. В четверг я понял, что мне эта форма к лицу – стройнит. Красавец. Да, как бойцы в боевых порядках, так я на информационном поле – в стойке ОМОНа. И на СТВ. Погнали.
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Евгений Пустовой:
Пока вы лопаете оливье, я не буду вам рассказывать о глубинных процессах мировой геополитики. Почему транскорпорациям выгодно иметь карманные правительства и раздрай в парламентах – это сейчас называют демократией. А неотроцкизм, свободу от нравственности и морали гордо величают мультикультурализмом.
Я не буду вопрошать, зачем несостоявшиеся политики-беглецы и мигрантки – короче, экспортные мятежники, а теперь содержанки – нужны Литве и Польше. Кому внутри страны выгодна либеральная философия, закрытые заводы и либертарианство – анархия свободного рынка. Не стану стращать и про то, что было бы даже с вами, штыками этого буржуазно-заказного мятежа. Как вы нас там дразните – пропага... Вот как раз как с предметом – названием второй части этого ругательства, так бы с вами и поступили.
Евгений Пустовой:
Я же понимаю: как признаться себе в том, что воскресные дни в течение пяти месяцев провели впустую. За 9 месяцев женщина вынашивает новую жизнь – человек рождается. А вы, образно говоря, «были беременны» сеном, а родили даже не солому – полову.
Особенно признать ошибки сложно женщинам. Им там же цветы дарили и надежды всякие. Невероятные белоруски, ну вы же, мне кажется, не обделены вниманием. У нас же нормальных мужчин хватает в стране. Это там, в зоне евро, Меркель никто цветов из политиков до нашего Президента и не дарил-то.
Евгений Пустовой:
Я даже не буду рассказывать о том, что когда белорусы слушали новогоднюю речь Президента, умолкли даже крики ярых бчбшников. Я думаю, речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай. Это такой вот политический экзорцизм получается. Как метко подметил Юрий Караев – без запаха серы и инфернального следа в протестах не обошлось. Об этом я отдельную рубрику сделаю – в следующий раз. О сакральности власти.
Подробности – в видеоматериале.