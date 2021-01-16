Александр Лукашенко: несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику

Новости Беларуси. Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 января на приеме от имени Президента на Старый Новый год, сообщается на официальном сайте главы государства.



Александр Лукашенко признался, что в этом году он как никогда рад встрече с гостями праздника.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот год заставил нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны – кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно.

Президент напомнил, что еще пару лет назад в этом зале он предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости.

Александр Лукашенко:

Время проверило нас и дало ответ: достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против Президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.