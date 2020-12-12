Григорий Азарёнок: наш народ избрал лидера, для которого слово «память» – не пустой звук

Новости Беларуси. Ложь об истории Великой Отечественной войны, ревизионизм и реабилитация нацизма. Все это тенденции современного мира, которые не могут не настораживать. Беларусь, которая в той войне потеряла каждого третьего, сейчас на государственном уровне делает все, чтобы сохранить память о героях и жертвах той эпохи. Но находятся и те, у кого поднимается язык сказать, что, например, партизаны виноваты в том, что сжигали деревни. А недавно и вовсе был осквернен мемориал жертвам Минского гетто «Яма». О том, что протестующие используют символику коллаборантов и немецких прислужников, говорилось уже не раз. Тема реабилитации нацизма стала основной в очередном выпуске программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики – 2020».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». 75 лет назад мы победили в самой страшной войне в истории человечества. Мы победили не просто мощнейшую армию мира, которая катком прокатилась по всей Европе. Мы уничтожили великую тьму, которая готова была поглотить все человечество. Мы уничтожили идеологию расового превосходства одних людей над другими. Думали, что уничтожили до конца. Мы ошиблись. Коричневая заря вновь поднимается над миром. На нюрнбергском суде народов было однозначно заявлено: нацизм навсегда объявляется вне закона. Также предавались общечеловеческой анафеме и все их приспешники – Бандера, Шухевич, Власов, Островский, белорусские полицаи. Казалось бы, наши танки навсегда укатали в асфальт, сожгли в имперской канцелярии это зло. Но так только казалось.

Григорий Азаренок:

Нацистские ученые, идеологи, военные уцелели. Они были инкорпорированы в спецслужбы и некоммерческие организации США. Бежавшие из Беларуси и Украины предатели и приспешники Гитлера осели в Канаде, Латинской Америке, Западной Европе. Они насытили «радио свободы», «голос Америки» и прочие рупоры ЦРУ и Госдепа и стали авангардом «холодной войны» против Советского Союза. И вот пришло их время и власть тьмы. Советский Союз рухнул. Знамя полицаев вновь поднялось над городом-героем Минском. Озверелый нацист Позняк орал, что русские матери будут плакать, получая трупы сыновей из Чечни, и призывал белорусов ехать на ту войну, убивать своих братьев. Григорий Азаренок:

Наш народ – единственный тогда – не пожелал это терпеть. Он избрал лидера, для которого слово «память» – не пустой звук. Он отверг символ предателей и полицаев и вернул знамя победителей. Днем Независимости стала не дата позора и развала, а дата освобождения. Мы первые начали проводить военные парады в честь предков победителей.

Мы отреставрировали тысячи памятников и создали новые. Мы построили грандиозный музей Великой Отечественной войны, над которым развевается красное знамя Победы.

Григорий Азаренок:

В это время в Европе чванливые и обнаглевшие потомки проигравших сказали: «Да что там та Победа? Это была война двух диктатур. И, вообще, пора забыть и перевернуть эту страницу». Почему так? Потому что им стыдно? Нет. Потому что они – наследники проигравших. Они вспоминают триумф Гитлера, Геббельса, Геринга в 1930-е годы и ностальгируют. Им обидно, что глупая, лапотная, дикая, по их мнению, нация победила такую совершенную военную машину. Поэтому они бесконечно рассказывают про изнасилованных немок и про диктатора Сталина. Они не хотят помнить, как кормили Гитлера сырьем, оружием, как дали ему сожрать Чехословакию, как взрастили этого монстра с одной целью – двинуть его на Восток. А мы все помним. Мы помним тысячи сожженных деревень. Мы помним лагеря смерти. Мы помним повешенных подпольщиков и партизан, мы помним газовые камеры, мы помним автомобили-душегубки, мы помним СС и зондеркоманды, план «Ост» и гауляйтера Кубе. И не надейтесь, что забудем.

Григорий Азаренок:

Сильнее всего коричневый вирус расцвел в Украине. Там Бандера и Шухевич объявлены национальными героями, там созданы нацистские бандформирования, которые признаны на официальном уровне, там отменили празднование 9 Мая, там возможны вот такие речи.

Я тоже предпочитаю балтийскую идею про паспорт негражданина. Я как-то высказал эту идею, но на меня налетели, потому что это якобы недемократично. Паспорт негражданина выдается тем людям, которые не отвечают определенным критериям украинского гражданства. Все страны мира имеют определенные критерии гражданства. Хочешь стать гражданином – экзамен на знание языка, истории, знание основных исторических знаковых событий, не тонкостей. Не надо зазубривать, а надо понимать, что это за земля исторически, и чем она дышит. Чьи тут кости, по чьим черепам ты ходишь. Если ты этого не знаешь, ты тут живешь, работаешь, зарабатываешь деньги и занимаешься бизнесом, но ты имеешь паспорт негражданина. В нашей стране количественно больше неликвидного, балластного, скажем прямо, недалекого советского или постсоветского человека как идентичности. Поэтому тут вопрос не в титульной нации, а в количественном преимуществе качественных людей.

Григорий Азаренок:

И некоторые хотят повторить это у нас. Недавно в мемориальном комплексе «Яма» произошло кощунственное надругательство. В 1942 году здесь было расстреляно 5000 евреев из Минского гетто. И спустя 78 лет туда спустились наследники коллаборантов и спели гимн «Магутны Божа». Напомню, что слова написала Наталья Арсеньева, нацистка, жена Франца Кушеля.

Он в первые дни гитлеровской оккупации добровольно предложил свои услуги немецким властям и был принят в ряды минской вспомогательной полиции. Его супруга также добровольно участвовала в коллаборационизме, печаталась в минской газете белорусских национал-социалистов, поддерживала связи с деятелями созданного в Берлине «Белорусского комитета самопомощи».

Позже Кушель возглавил Белорусскую краевую оборону. Военное формирование, цель которого была – противодействие партизанам. Григорий Азаренок:

Вы хоть понимаете, что вы сделали? Как вы плюнули в души убитым. В души тем, кто сражался и погибал за то, чтобы вы сейчас жили. Этим самым вы примерили на себя форму СС. А те интеллигенты, которые сейчас поддерживают нацистский мятеж в Беларуси. Все эти Тихановские, Алексиевичи, Федуты, Бабарики, Шрайбманы. Вы что, не понимаете этого? Вы рассчитываете на роль осадников в округе Белорутения? Но если бы не, как вы любите выражаться, «совковая вата», от вас бы осталась горстка пепла в концлагере. Гауляйтер попробовал бы от нее прикурить, но не получилось бы, потому что и тогда вы бы остались сырыми.

Григорий Азаренок:

И потом они наперебой кидаются оправдывать террориста. Николая Автуховича делают узником совести, борцом за светлые идеалы. Человека, который взрывал машины и сжигал дома. В свое время Гитлер сказал, что освобождает бойцов Вермахта от химеры совести. То же самое сейчас делают идеологи белорусского мятежа. В своих чатах они обещают в январе начать резню тех, кто им не нравится. Они готовят белорусскую «хрустальную ночь». Зондеркоманда поклонников телеграммного «югенда» жаждет крови. Только тогда возможна так ожидаемая ими коричневая заря.