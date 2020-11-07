Евгений Пустовой: «Америку превращают в то же, во что Советскую Россию хотел превратить Троцкий – в слугу мировой революции»

Новости Беларуси. Выборы в США, террор в Европе – что общего у этих событий с демократией, которую и Вашингтон, и Брюссель готовы экспортировать миру? Полицейские из Беверли-Хиллз могут вновь стать на колени, а венцы уже боятся выпить утренний кофе на Шведенплатц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Религиозная резня в ответ на религию толерантности. Хотя управленческие силы в этих государствах упорно не замечают свои проблемы, а готовы поучать другие страны. Это не иначе, как религия колониализма. О новых смыслах старых методов – политический стендап Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

«После крушения коммунизма наш самый главный враг – русское Православие». Эти слова некогда гроссмейстера американской политики – поляка Бжезинского – можно переформатировать под наше время. Перед разрушением России их главный враг – современная Беларусь. Говорим о религии в политике. В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». Вот какое послание мне пришло на русском латиницей, вот ее суть: «Придет Байден, я с эфира уйду». Фраза простая, смысл – глубинный. Да-да, о глубинном государстве.

Байден устраивает тех, кто все устраивает, и цветные революции в том числе. Вряд ли этот транспланетарный проект можно назвать лишь американской мечтой атлантического истеблишмента. Это трампизм за сильную Америку. А элит по обе стороны Атлантики интересует другое: забрать все, что еще не поделено – ресурсы, умы, рабочие руки. Поэтому слова Трампа о борьбе с глубинным государством высмеивают или банят в Twitter. Такая вот демократия.