Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 мая послы шести государств вручили Александру Лукашенко верительные грамоты.

Подобная дипломатическая церемония не первая в 2021 году. В этот раз во Дворце Независимости послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Приветствуя дипломатов, глава государства отметил, что встреча проходит сразу после празднования священной для каждого белоруса даты – Дня Победы и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Президент подчеркнул и сейчас, что ситуация в мире, к сожалению, далека от спокойной. Борьбу за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия и бесцеремонное вмешательство одних государств в дела других.

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии.