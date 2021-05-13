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Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

13 мая 2021 11:14
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Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 мая послы шести государств вручили Александру Лукашенко верительные грамоты.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-1

Подобная дипломатическая церемония не первая в 2021 году. В этот раз во Дворце Независимости послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-4

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-6

Приветствуя дипломатов, глава государства отметил, что встреча проходит сразу после празднования священной для каждого белоруса даты – Дня Победы и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-9

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-11

Президент подчеркнул и сейчас, что ситуация в мире, к сожалению, далека от спокойной. Борьбу за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия и бесцеремонное вмешательство одних государств в дела других.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-14

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран-17

Президент подтвердил готовность активизировать двусторонний политический диалог с государствами.

# Послы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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