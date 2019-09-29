«Без яблок мы не останемся». Какой урожай соберут в 2019-м, и сколько заготовители платят белорусам за фрукты

Новости Беларуси. В нашей стране яблоки любят, активно высаживают яблоневые сады, выводят новые сорта этого фрукта. Аграрии уже озвучили виды на нынешний урожай – около 160 тысяч тонн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы было понятнее: помните, как в 2018 году сады буквально ломились от яблок, их действительно было много. Так вот тогда цифра перевалила за 240 тысяч тонн. То есть сейчас будем иметь на треть меньше. И это естественно. После рекордного прошлогоднего урожая деревья отдыхают. Но каждый год встает вопрос: так будем ли с белорусскими яблоками в магазинах круглый год? Ответ искала корреспондент Анастасия Аласания. От былого изобилия в этом яблоневом саду осталось всего пять деревьев. Да и на тех редкое яблочко виднеется среди листвы. Год неурожайный – вздыхает хозяйка. И вспоминает, как раньше по яблочному ковру ходила и как варенье на зиму варила.

Вера Лобацевич, жительница деревни Румино:

В прошлом году у меня было очень много. Сучья ломались. Кто хотел – щипал, дети приезжали. А в этом году ни у кого тут нет, и у меня нет. А это уже промышленный сад и… армейский порядок: 1,25 метра между яблонями и 4 – между рядами. Более 2 тысяч деревьев на один гектар. И строгое разграничение по кварталам. Да что говорить: здесь даже пчелы летают по четко выверенным маршрутам.

Виктор Булыгин, начальник подразделения Толочинского консервного завода:

При опылении, особенно когда деревья достигнут своей нормальной высоты, пчелы практически не будут летать поперек рядов. Поэтому мы сажаем в рядах, кроме основного сорта, сорта-опылители. То есть каждое 11-е дерево – это сорт-опылитель, пыльцу с которого пчелы переносят на остальные деревья этого ряда. Таким образом достигается более полное перекрестное опыление.

В 2005 году в Толочине заложили первые 4 гектара сада. Чтобы набраться опыта, Виктору Булыгину пришлось исколесить всю Беларусь. За год на собственном авто проехал 80 тысяч километров. И не зря. Именно сад стал новой вехой в истории местного консервного завода. За 15 лет площади под фруктовые деревья и ягодные кустарники увеличились в 160 раз! А само предприятие получило статус Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.

Виктор Булыгин:

Мы здесь в промышленных условиях обкатываем, в частности, в саду новые белорусские сорта. Сейчас мы находимся на посадке сорта «Сябрына» белорусской селекции. Сами видите, какие прекрасные яблоки! Хорошие деревья, хороший урожай. Рынок диктует свои условия по яблокам. Если еще два года назад пользовалось спросом яблоко зеленое, то начиная с прошлого года проблемы начались с реализацией. Около 40 сортов и полумиллиона деревьев. И каждому саженцу важно уделить внимание.

Лариса Сладковская, садовод Толочинского консервного завода:

К каждому труду нужно с душой подходить, а не просто. Мы же его выращиваем с самых маленьких. Окулируем сначала, почечку ту же самую привить с любовью, а не просто так. Поэтому и яблоко любит любовь.

Надежда Чупрес, садовод Толочинского консервного завода:

Надо подойти к каждому яблочку и поговорить с ним. Тогда оно отблагодарит. В 2019 году здесь надеются убрать 3 тысячи тонн яблок. Увы, почти вдвое меньше прошлогоднего – в планы вмешались ранние майские заморозки. Поэтому особенно важно сохранить собранный урожай.

Анастасия Аласания, корреспондент:

Это фруктовые апартаменты. В своеобразной «гостинице» 10 люксовых номеров, куда можно «заселить» 3 тысячи тонн яблок. В каждом поддерживается температура 1-4 градуса и уровень влажности 93-95 %. Идеальные условия для зимней яблочной спячки.

По прогнозам Минсельхозпрода, в нынешнем сезоне в Беларуси соберут около 160 тысяч тонн яблок. Принимают наливные и от населения. Организованы 900 передвижных и 700 стационарных заготовительных пунктов. Примут витаминный продукт и в сельских магазинах (а их, напомним, в стране свыше 5 тысяч). Цены на закупку в этом году порадуют.