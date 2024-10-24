Муковозчик: президентские выборы в Беларуси пройдут прозрачно, честно и правильно

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Все не могу для себя до конца определиться: это плохие кухарки и вообще женщины с пониженной социальной ответственностью рвутся в президентки? Или их окружение сначала оглупляет девушек, после чего склонить их к очередной выходке уже становится легко?
Ведь очередная электоральная кампания в нашей стране начнется уже скоро, и все об этом знают, и ничто ее не остановит, и пройдут наши выборы прозрачно, честно, празднично и правильно – у кого в Беларуси ни спроси, все так ответят. Потому что оно так и есть – и люди (с любым правильным выбором) об этом знают.
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Андрей Муковозчик:
А плохая кухарка врет западникам, что «белорусское общество похоже сейчас на кастрюлю с кипящей водой». Хотя сама у плиты не стояла, суп варить так и не научилась.
Смотрите, иноагенты и экстремисты, девочки и мальчики на очень простую картинку: если иностранные штыки здесь – у нас (чего не будет никогда с учетом ТЯО), – то вы не нужны. Вот совсем.
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