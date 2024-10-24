Муковозчик: президентские выборы в Беларуси пройдут прозрачно, честно и правильно

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Все не могу для себя до конца определиться: это плохие кухарки и вообще женщины с пониженной социальной ответственностью рвутся в президентки? Или их окружение сначала оглупляет девушек, после чего склонить их к очередной выходке уже становится легко?

Ведь очередная электоральная кампания в нашей стране начнется уже скоро, и все об этом знают, и ничто ее не остановит, и пройдут наши выборы прозрачно, честно, празднично и правильно – у кого в Беларуси ни спроси, все так ответят. Потому что оно так и есть – и люди (с любым правильным выбором) об этом знают.