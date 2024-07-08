«Эту песню я изначально посвящала Президенту». Анна Трубецкая рассказала о новой композиции «Помним»

Сегодня к нам, в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, заглянула гостья, которая приносит музыку и на 100 % гарантирует хорошее настроение – Анна Трубецкая. Ольга Бурлакова, ведущая:

Песни у Ани все душевные, патриотические, со смыслом. Кстати, иногда это не укладывается в голове, особенно, когда ведешь речь о молодом исполнителе. Почему такой выбор репертуара?

Анна Трубецкая, певица:

В моем репертуаре есть разные композиции. Есть песни танцевальные, они играют на радио, я их пою на больших стадионах, днях города, это веселые песни. Но как у человека, который знает ценность жизни, я считаю себя патриотом страны, не могу не показывать в своем творчестве и не раскрывать тему патриотизма. Я с большим удовольствием это делаю, потому что, когда я выступаю с этими песнями на концертах, вижу отклик людей на эти песни. Александра Каштанова, ведущая:

Мы знаем, что ты пришла в студию не с пустыми руками, у тебя в репертуаре новая композиция «Помним». Расскажи подробнее.