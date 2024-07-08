«Эту песню я изначально посвящала Президенту». Анна Трубецкая рассказала о новой композиции «Помним»
Сегодня к нам, в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, заглянула гостья, которая приносит музыку и на 100 % гарантирует хорошее настроение – Анна Трубецкая.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Песни у Ани все душевные, патриотические, со смыслом. Кстати, иногда это не укладывается в голове, особенно, когда ведешь речь о молодом исполнителе. Почему такой выбор репертуара?
Анна Трубецкая, певица:
В моем репертуаре есть разные композиции. Есть песни танцевальные, они играют на радио, я их пою на больших стадионах, днях города, это веселые песни. Но как у человека, который знает ценность жизни, я считаю себя патриотом страны, не могу не показывать в своем творчестве и не раскрывать тему патриотизма. Я с большим удовольствием это делаю, потому что, когда я выступаю с этими песнями на концертах, вижу отклик людей на эти песни.
Александра Каштанова, ведущая:
Мы знаем, что ты пришла в студию не с пустыми руками, у тебя в репертуаре новая композиция «Помним». Расскажи подробнее.
Анна Трубецкая, певица:
Песня «Помним» стала очень важной в моем репертуаре. Я в нее вложила очень много смысла и сил, музыкальной энергии. Музыку написал Евгений Кемеровский, слова – Виталий Гордей. Идейным вдохновителем этой песни стала я. Когда-то я решила написать песню, в которой я могла бы высказать свое отношение к стране, ко всему, что происходит в мире. Я подумала, кто же может мне помочь все это красиво изобразить в музыку и текст. Собрала такую команду талантливых людей.
Эту песню я изначально посвящала Президенту нашей страны, который, как ребенка, на своих руках несет весь наш народ, всю нашу страну, оберегая от всех невзгод, от всего плохого в этом мире. Я подумала: как артист чем могу быть полезна стране и Президенту? И поняла, что могу быть полезна тем, что всю его любовь, весь его трепет к стране могу показать в песне.
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