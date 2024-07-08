Вадим Елфимов: «Орбан не хочет дожидаться момента, когда Венгрию загрызут»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Собака – друг человека. И плохой она становится лишь тогда, когда служит плохому человеку. Помнится, Гитлера охраняли только немецкие овчарки. Главная их характеристика – злобность и преданность. Овчарки редко кидаются на своего хозяина, зато готовы вцепиться в горло любого чужака еще до того, как хозяин прикажет «Фас!».

Такие же простые «компетенции» должны быть и у генеральных секретарей НАТО. За это их и нанимают на такую работу. Работа, кстати, тяжелая, а в последнее время к ней прибавилась и еще одна функция: собирать стадо овец. Но, собственно, это и есть первая профессия овчарок – загонять овец в овчарню. Отсюда само название породы. А натовское «стадо» в последнее время быстро растет – в стойле должны теперь смирно стоять аж 32 страны. Да почти вся Европа! А у хозяина ноги старенькие-кривые, вечно подгибаются, из Вашингтона они не набегаются в Европу, вот и «ценность» генсека-загонщика растет.