Более 96 тыс. человек встретили Купалье в Александрии

И это снова рекорд. В УВД Могилевского облисполкома назвали точное количество гостей праздника Купалье в Александрии. Их было свыше 96 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с прошлым годом число друзей фестиваля приросло на 16 тысяч. Из маленького уютного праздника он давно превратился в событие международного масштаба. Это еще раз подтверждает рост зрительского интереса к данному событию. Александрия собрала друзей в Шкловском районе уже в 15-й раз. Сразу же после окончания фестиваля организаторы начинают подготовку к следующему, который украсит лето 2025 года.