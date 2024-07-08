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Более 96 тыс. человек встретили Купалье в Александрии

08 июля 2024 07:52
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И это снова рекорд. В УВД Могилевского облисполкома назвали точное количество гостей праздника Купалье в Александрии. Их было свыше 96 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 96 тыс. человек встретили Купалье в Александрии-1

По сравнению с прошлым годом число друзей фестиваля приросло на 16 тысяч. Из маленького уютного праздника он давно превратился в событие международного масштаба. Это еще раз подтверждает рост зрительского интереса к данному событию. Александрия собрала друзей в Шкловском районе уже в 15-й раз. Сразу же после окончания фестиваля организаторы начинают подготовку к следующему, который украсит лето 2025 года.

# Купалье # общество

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