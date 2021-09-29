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Эту картину Александру Лукашенко подарили на день рождения. Гости Дворца Независимости оценили работу

29 сентября 2021 22:33
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Новости Беларуси. 29 сентября на экскурсии во Дворце Независимости побывали представители «Белой Руси», студенты и преподаватели БГУ. Всего около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту картину Александру Лукашенко подарили на день рождения. Гости Дворца Независимости оценили работу-1

На этот раз молодежь охотно фотографировалась в залах Дворца Независимости, которые вошли в мировую историю. Для старшего поколения экскурсия стала возможностью обсудить будущее нашей страны и обменяться мнениями.

Эту картину Александру Лукашенко подарили на день рождения. Гости Дворца Независимости оценили работу-4

Для посетителей больше чем на час были открыты все двери – от самого большого в Беларуси церемониального зала для приема гостей до залов, где принимались судьбоносные решения не только для нашей страны.

Эту картину Александру Лукашенко подарили на день рождения. Гости Дворца Независимости оценили работу-7

Гости в сердце белорусской государственности оценили картину с изображением главы государства, которую подарили нашему Президенту в его день рождения. Селфи уже разлетелись по соцсетям. Также немало снимков было сделано в музее подарков белорусскому народу и из зимнего сада.

Эту картину Александру Лукашенко подарили на день рождения. Гости Дворца Независимости оценили работу-10

«Эмоции захватывают». На экскурсии во Дворце Независимости побывали представители «Белой Руси», студенты и преподаватели БГУ. Подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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