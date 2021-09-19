Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?

Новости Беларуси. Противозаконный спам. Сегодня мы все чаще говорим об информационной войне, подразумевая фейки в социальных сетях и конкуренцию за правду между СМИ. Однако развитие информационных технологий привело и к рождению нового вида преступности. Заведомо ложное сообщение об опасности. Такой спам от мошенников все чаще получают торговые центры, школы или метрополитен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В системе преступлений против общественной безопасности такая выходка считается одной из наиболее тяжких как с правовой, так и с социальной позиции. Чаще всего ложные сообщения информируют о якобы заминированности того или иного объекта. А теперь представьте, сколько спецслужб реагирует на такой вызов и какой ресурс затрачивается на ликвидацию угрозы. Проблема имеет мировые масштабы. В США примеров ложных сообщений сотни, и порою они заканчиваются самым страшным образом.

Юлия Стриго, корреспондент:

Крупные торговые центры. Именно они чаще всего попадают в поле зрения лжетеррористов. Для них это идеальное место для минирования. Многолюдность обеспечит панику, многоэтажность затруднит эвакуацию людей, плюс торговый объект выйдет из строя как минимум на час, а это убытки. Торговый центр «Столица» в ситуации ложного минирования был неоднократно. Поэтому инструкция по тому, как действовать в подобных условиях, здесь выработана и отточена.

Весь торговый центр под камерами видеонаблюдения – основные и аварийные входы, техпомещения и сами магазины. Каждый арендатор проходит инструктаж по технике безопасности. При ЧС их задача эвакуировать посетителей своего магазина. Дежурная охрана координирует процесс и помогает сориентироваться в здании.

– Мы находимся на верхнем уровне, первый уровень ТЦ «Столица». Уровни у нас идут вниз – первый, второй, третий. Дома вверх, а у нас вниз. Многие теряются, не могут сообразить, куда идти.

– Если нам сейчас скажут, что поступило сообщение, куда двигаться?

– Сейчас двигаемся в сторону паркинга. В ЧС при эвакуации у нас автоматически открываются все замки. Выходим и находимся на площади.

– Здесь уже безопаснее.

После эвакуации в работу вступает саперно-пиротехническая группа. Бойцы проходят обучение на базе взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Там они изучают всю номенклатуру боеприпасов, с которыми можно столкнуться на территории нашей страны, начиная от взрывных Первой мировой, заканчивая гражданскими самодельными устройствами. Плюс ежедневно тренировки проходят на спортивных, культурных и торговых объектах. Обеспеченность специальным оборудованием стопроцентная.

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Беларуси:

На оснащении у нас есть как роботы тяжелого класса, так и легкого класса. Причем легкого класса белорусского производства. Задачи роботов тяжелого класса – транспортировка взрывных устройств, оборудования для работы. Роботы легкого класса для разведывательных мероприятий по подозрительным объектам, по объекту, на котором находится подозрительный или взрывоопасный предмет, транспортировка взрывных устройств до 5 килограммов.

Прогрессирующую волну ложных сообщений о минировании саперы также почувствовали. Если до 2019 года было до 10 подобных вызовов, то за 2021 год свыше 140 ложных сообщений.