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Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?

19 сентября 2021 16:30
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Новости Беларуси. Противозаконный спам. Сегодня мы все чаще говорим об информационной войне, подразумевая фейки в социальных сетях и конкуренцию за правду между СМИ. Однако развитие информационных технологий привело и к рождению нового вида преступности. Заведомо ложное сообщение об опасности. Такой спам от мошенников все чаще получают торговые центры, школы или метрополитен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В системе преступлений против общественной безопасности такая выходка считается одной из наиболее тяжких как с правовой, так и с социальной позиции. Чаще всего ложные сообщения информируют о якобы заминированности того или иного объекта. А теперь представьте, сколько спецслужб реагирует на такой вызов и какой ресурс затрачивается на ликвидацию угрозы. Проблема имеет мировые масштабы. В США примеров ложных сообщений сотни, и порою они заканчиваются самым страшным образом.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Крупные торговые центры. Именно они чаще всего попадают в поле зрения лжетеррористов. Для них это идеальное место для минирования. Многолюдность обеспечит панику, многоэтажность затруднит эвакуацию людей, плюс торговый объект выйдет из строя как минимум на час, а это убытки. Торговый центр «Столица» в ситуации ложного минирования был неоднократно. Поэтому инструкция по тому, как действовать в подобных условиях, здесь выработана и отточена.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-4

Весь торговый центр под камерами видеонаблюдения – основные и аварийные входы, техпомещения и сами магазины. Каждый арендатор проходит инструктаж по технике безопасности. При ЧС их задача эвакуировать посетителей своего магазина. Дежурная охрана координирует процесс и помогает сориентироваться в здании.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-7

Мы находимся на верхнем уровне, первый уровень ТЦ «Столица». Уровни у нас идут вниз – первый, второй, третий. Дома вверх, а у нас вниз. Многие теряются, не могут сообразить, куда идти.
Если нам сейчас скажут, что поступило сообщение, куда двигаться?

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-10

Сейчас двигаемся в сторону паркинга. В ЧС при эвакуации у нас автоматически открываются все замки. Выходим и находимся на площади.
Здесь уже безопаснее.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-13

После эвакуации в работу вступает саперно-пиротехническая группа. Бойцы проходят обучение на базе взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Там они изучают всю номенклатуру боеприпасов, с которыми можно столкнуться на территории нашей страны, начиная от взрывных Первой мировой, заканчивая гражданскими самодельными устройствами. Плюс ежедневно тренировки проходят на спортивных, культурных и торговых объектах. Обеспеченность специальным оборудованием стопроцентная.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-16

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Беларуси:
На оснащении у нас есть как роботы тяжелого класса, так и легкого класса. Причем легкого класса белорусского производства. Задачи роботов тяжелого класса – транспортировка взрывных устройств, оборудования для работы. Роботы легкого класса для разведывательных мероприятий по подозрительным объектам, по объекту, на котором находится подозрительный или взрывоопасный предмет, транспортировка взрывных устройств до 5 килограммов.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-19

Прогрессирующую волну ложных сообщений о минировании саперы также почувствовали. Если до 2019 года было до 10 подобных вызовов, то за 2021 год свыше 140 ложных сообщений.

Этот торговый центр не раз «минировали». Как вести себя, если появилось сообщение об опасности?-22

Евгений Корик, техник пиротехнических работ:
Слава богу, на моей практике все вызовы были ложные, за два года почти каждый месяц выезжали на какие-то «заминированные». В день могло быть по 10 объектов.

«Нужно готовить с трех месяцев». Вот как кинологи обучают собак работать с саперами – подробнее здесь

# Лжеминирование # общество # Игорь Томко # Евгений Корик # Юлия Стриго # Фотофакт

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