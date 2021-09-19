Есть 4 категории граждан. Кого можно считать лжетеррористами и зачем они сообщают в МЧС о минировании?

Новости Беларуси. Противозаконный спам. Сегодня мы все чаще говорим об информационной войне, подразумевая фейки в социальных сетях и конкуренцию за правду между СМИ. Однако развитие информационных технологий привело и к рождению нового вида преступности. Заведомо ложное сообщение об опасности. Такой спам от мошенников все чаще получают торговые центры, школы или метрополитен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В системе преступлений против общественной безопасности такая выходка считается одной из наиболее тяжких как с правовой, так и с социальной позиции. Чаще всего ложные сообщения информируют о якобы заминированности того или иного объекта. А теперь представьте, сколько спецслужб реагирует на такой вызов и какой ресурс затрачивается на ликвидацию угрозы. Проблема имеет мировые масштабы. В США примеров ложных сообщений сотни, и порою они заканчиваются самым страшным образом. Юлия Стриго подробно разобралась, кому и для чего нужно создать взрывную волну ложных сообщений. Сегодня к любому преступлению можно спокойно добавлять приставку «кибер». В современных реалиях даже противозаконность переходит в цифру. Ложные сообщения об опасности раньше передавались посредством телефонной стационарной или мобильной связи. Сейчас в ход пошли информационно-коммуникационные технологии. Так преступники надеются спрятаться за выдуманным ником или анонимным сервером. Однако в рамках белорусской системы реагирования на подобные выходки это слишком наивно.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:

Это комплексный подход, это и правовые нормы и способы. То есть это непосредственно создание режима доступа к электронному почтовому ящику, создание политики информационной безопасности в организации предприятия. Это и технические способы, фильтрация входящего трафика. То есть взаимодействие с компанией, которая занимается информационной безопасностью для недопущения направления подобного рода сообщений в организации.

Какой бы выстроенной ни была система, злоумышленника нужно знать в лицо. И портрет лжетерроистов уже сформирован – это четыре категории граждан. Первый – лица финансово замотивированные. За их ложным сообщением, как правило, следует требование денег. Следующий тип – люди с психологическими отклонениями. Главная цель – обратить на себя внимание. К ним же можно отнести преступников в состоянии алкогольного опьянения, когда появляется чувство безнаказанности и агрессии. Третья категория – желающие подорвать авторитет государства.

Кирилл Чубковец, начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:

Значительное число преступлений данной категории сопряжено с деструктивной деятельностью оппонентов власти, совершается по политическим мотивам. Цель – дестабилизировать обстановку в обществе, посеять панику, устрашить население, дезорганизовать работу государственных органов. То есть это является не чем иным, как формами гибридной войны. Значительное число ложных сообщений об опасности поступает из-за рубежа. Существуют механизмы привлечения к уголовной ответственности лиц, которые находятся за пределами Беларуси, путем передачи материалов уголовных дел для осуществления уголовного преследования иностранному государству. Либо путем экстрадиции, то есть выдачи в Беларусь виновного злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности по национальному законодательству нашей страны.

Дестабилизация в обществе сопровождается и экономическим ударом. На подобный вызов отправляется несколько спецподразделений: милиция, саперно-пиротехническая группа, Следственный комитет, при необходимости служба МЧС и бригады скорой помощи.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Нередко такие сообщения поступают сразу по нескольким адресам. Соответственно, большое количество техники выводится и отправляется на такие адреса. Для нас важно сохранять боеготовность наших подразделений, а значит, обеспечивать безопасность города и горожан, для которых может существовать реальная угроза. Например, возникновение пожара в другом районе. Поэтому мы выводим из резервов технику, нередко производим передислокацию в подразделениях. Это значит, что из одной части мы можем отправить одну или две машины в другую часть, чтобы полностью перекрыть все районы выезда, чтобы в каждом подразделении была техника, способная выехать на реальное происшествие. Однако на это затрачиваются время и ресурсы, именно в этот момент может быть нужна реальная помощь спасателя.

Подобные сообщения – это крупная и необязательная статья расходов в государственном бюджете. Поэтому потенциальным мошенникам стоит для начала ознакомиться с уголовным кодексом. Статья 340 «Заведомо ложное сообщение об опасности» предусматривает лишение свободы до семи лет. И самое интересное: весь нанесенный ущерб лжеминерам придется возмещать из собственного кармана. А это, на секундочку, колоссальные суммы. Но вернемся к категориям преступников. Четвертый тип – заигравшиеся несовершеннолетние. И сейчас внимание – взрослые.

Кирилл Вяткин:

Сейчас с учетом развития геймерского сообщества, онлайн-игр, ведения онлайн-трансляций молодые граждане используют данный вид противоправного деяния, чтобы отомстить противоборствующей команде, таким образом нейтрализовать. Фактически создать проблемы для ребят, играющих по ту сторону экрана, в реальном пространстве.

Сватинг – понятие зародилось в США. Дословно – ложный вызов американских спецотрядов (special weapons and tactics), отсюда и название. Так школьники по всему миру в свое время срывали контрольные. Сегодня цели куда жестче. Например, отомстить обидчику. Вызвать наряд к нему домой, где якобы заложена бомба.