Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония в честь павших защитников и освободителей собрала на Аллее Героев представителей трудовых коллективов, общественных объединений, школьников. Накануне они посетили свыше 120 могил героев, где захоронены более 5 тысяч солдат и мирных жителей, погибших в годы войны. Землю поместили в общую капсулу с полным списком имен погибших.
Екатерина Хартова, учащаяся Вишовской средней школы:
Это всё не просто так. Нам очень важно помнить людей, которые нам подарили мирное небо.
Елизавета Брилёва, учащаяся Вишовской средней школы:
Очень трепетно, что со всей Беларуси собирают землю и в одном месте на 9 мая над ней прочтут молитву.
Наталья Цвыр, жительница Белынич:
Самое главное, что ребята сами искренне захотели участвовать в этой акции. Ребята помнят и чтят память наших предков. Будем и дальше продолжать помнить их Знамя мира.
Финалом проекта станет закладка священной земли, взятой со всех памятных мест страны, в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Церемония пройдет 9 мая 2020 года – в день 75-летия Великой Победы.
Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу