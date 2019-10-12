Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» прошла в Белыничах: землю с мест захоронений воинов собрали в капсулу

Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Очередной этап всебелорусской акции прошел 12 октября в Белыничах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония в честь павших защитников и освободителей собрала на Аллее Героев представителей трудовых коллективов, общественных объединений, школьников. Накануне они посетили свыше 120 могил героев, где захоронены более 5 тысяч солдат и мирных жителей, погибших в годы войны. Землю поместили в общую капсулу с полным списком имен погибших.

Екатерина Хартова, учащаяся Вишовской средней школы:

Это всё не просто так. Нам очень важно помнить людей, которые нам подарили мирное небо.

Елизавета Брилёва, учащаяся Вишовской средней школы:

Очень трепетно, что со всей Беларуси собирают землю и в одном месте на 9 мая над ней прочтут молитву.



Наталья Цвыр, жительница Белынич:

Самое главное, что ребята сами искренне захотели участвовать в этой акции. Ребята помнят и чтят память наших предков. Будем и дальше продолжать помнить их Знамя мира.