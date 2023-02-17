50% красоты зависит от генетики. А от чего ещё? Рассказала белоруска, которая в 46 выглядит на 30

О том, что красота спасет мир и она же требует жертв, не понаслышке знает Марина Меньшакова. В свои 46 женщина даст фору любой красотке на порядок моложе ее, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И это при том, что совсем скоро Марина станет бабушкой!

Марина Меньшакова, сторонница пластической хирургии:

Однозначно играет роль генетика, мне часто задают вопросы подобные. Я понимаю, что 50 % – это все равно генетика. Но то, что я проделала над собой в последние шесть лет, этому я тоже отдам 50 %. Жизнь белорусской красавицы сложно назвать безоблачной и легкой. С 20 лет она работает в машиностроении. Марина признается: ее стальной характер не раз мешал ей. Вдобавок – куча комплексов. И тогда она решила: пора что-то менять. Шесть лет назад женщина пошла к психологу и проделала колоссальную работу по внешнему преображению.

Марина Меньшакова:

В 40 лет я повесила себе на зубы брекеты, чтобы избавиться от моего самого большого комплекса. У меня маленькое лицо, мелкая челюсть, а зубы были крупные. И была кривизна. Я мало улыбалась, чтобы не показывать кривизну зубов. Относила три года. Я плакала. Было не физически больно. Я ощущала себя каким-то уродом, но это того стоило. Правда, по уверениям психологов, подобный эффект счастья может длиться недолго. Эйфория от красивых ямочек или ровного лба краткосрочна. На деле за недовольством своим внешним видом кроются довольно серьезные вещи. Куда важнее, насколько человек доволен своим внутренним состоянием.

Сергей Давидовский, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:

Это не повысит самооценку, это не делает тебя более успешным в реальной жизни, если нет внутренних задатков или стремления изменить что-то внутри. Подобным спорам, кажется, ни конца ни края. Пока одни проповедуют бодипозитив, другие продолжают искать в себе недостатки и устранять их. И все для того, чтобы быть более привлекательной. Тем временем хирурги призывают не выстраиваться в очереди и прислушаться не к общественному мнению, а к собственному организму.

Анна Лобунова, пластический хирург:

Противопоказания к пластическим операциям совпадают с противопоказаниями к хирургическим вмешательствам вообще. Это сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, онкологические заболевания в стадии получения химии или лучевой терапии. Это сахарный диабет в стадии декомпенсации, когда пациент не может восстановить уровень сахара с помощью медикаментов, назначенных доктором. Аллергические реакции на медицинские препараты. Если в анамнезе был когда-то анафилактический шок или какие-то другие нежелательные реакции. То есть противопоказания общие. Есть абсолютные, есть относительные, но подробности мы обычно разбираем на консультации. Комплексы! Вот что чаще всего толкает женщину на операцию. Браки трещат по швам, мужчины уходят к стройным блондинкам, запросто променяв борщ супруги на красивое тело любовницы. И такое бывает. Именно мужчины чаще всего формируют у женщины тот или иной стереотип.

Марина Меньшакова:

Большое значение имеет, когда молодая девушка слышит от своего мужа, мужчины, когда муж либо недоволен, либо рассматривает девушек в Instagram, комментирует либо, еще хуже, завел себе любовницу, полную противоположность по женскому типажу. Моя подруга немножечко пикантная, в формах. Но у нее красивая своя грудь, она ее, кстати, потом уменьшила. Она блондинка. Муж нашел брюнетку, высокую, худощавую. И вот она пошла свою красивую пышную грудь уменьшать. И бесконечно делает пластику, потому что муж ввел этот комплекс. Марина Меньшакова не прошла мимо маммопластики. И это было исключительно ее решение. Никаких ярлыков. Не так давно женщина пережила развод. Однако в том, что она так взялась за свою внешность, нет ни капли вины бывшего мужа. Их брак был довольно прочным, а отношения гармоничными. И размер груди на отношения в паре уж точно не влияет.