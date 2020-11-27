«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?

Новости Беларуси. В Минске продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот раз представители органов власти, депутаты и эксперты встретились с рабочей молодежью. Площадкой для обсуждений стал ресурсный центр молодежных инициатив «Ступени». В рамках открытого диалога были озвучены предложения о перспективах развития молодежной политики.

На заседании подняли темы социальных гарантий для молодых людей, их трудоустройства и карьерного роста. Каждый желающий смог высказаться и задать вопросы.