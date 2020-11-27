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Детское «Евровидение-2020»: когда будет проходить голосование?

27 ноября 2020 13:10
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Новости Беларуси. 27 ноября у всех поклонников детского «Евровидения» есть возможность поддержать исполнителя своей страны. Ровно в 22 часа по местному времени открывается зрительское голосование в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Детское «Евровидение-2020»: когда будет проходить голосование?-1

В 2020 году это вынужденный формат из-за пандемии коронавируса в мире. Тем не менее помочь своей стране победить в популярном песенном конкурсе, может каждый. Странам-участницам разрешается голосовать за своих представителей. Беларусь на конкурсе представляет 12-летняя Арина Пехтерева. Отдать за нее свой голос можно с любого устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон.  

Детское «Евровидение-2020»: когда будет проходить голосование?-4

Завершится голосование уже в это воскресенье, 29 ноября, перед началом самого шоу и откроется снова после выступления всех артистов – только на 15 минут.  

# общество # Арина Пехтерева # Фотофакт

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