10 тонн гуманитарной помощи передадут украинским беженцам в Беларуси

Новости Беларуси. Время показало, что те, кто отказывается от советского наследия и уничтожает свою историю, создают почву для кризиса государственности. Это как раз то, что сейчас происходит у наших южных соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К украинскому кризису не остаются равнодушными белорусы. Руку помощи беженцам протянула общественная организация «Белая Русь».

Благодаря ей более 10 тонн адресной помощи передадут украинским беженцам. Еще в начале декабря был организован сбор предметов первой необходимости на предприятиях столицы. В стороне не остались учреждения образования, промышленные и торговые компании. Их коллективы собрали продукты – крупы, сахар, чай, растительное масло. И предметы личной гигиены. 30 декабря их доставили в общество Красного Креста.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Ту акцию, которую мы объявили, мы назвали «Рука помощи». Стартовала она с 12 декабря. Это призыв к первичным организациям Минской городской «Белой Руси», а их около 1 300, собрать гуманитарную помощь для украинских беженцев.

Оксана Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Вся гуманитарная помощь будет направлена для поддержки тех людей, которые не могут работать. Это пожилые, инвалиды, где воспитываются дети несовершеннолетние, многодетные семьи. Каждый из них нуждается в поддержке.