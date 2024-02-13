Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма

А вы знали, что в Беларуси есть город, который стоит на реке Ведьма? По легенде, давным-давно князь Ратибор влюбился в красавицу Черняву, но его мать не одобрила выбор сына и приказала утопить молодую девушку в этой реке. С тех пор она получила свое мистическое название. С XV века в Ляховичах немало тайн и легенд. Отправились на разведку в программе «Путевка BY».
Виталий Толкач, учитель истории СШ № 2 г. Ляховичи, экскурсовод:
Говорят, давным-давно через речку проходил небольшой мостик, на одном и втором берегу проживали люди, которые между собой не очень общались, жили просто по соседству. И так случилось, что из одного поселения и второго образовалась влюбленная пара, в итоге решили сыграть свадьбу. И вот этот мостик ненадежный рухнул, все посчитали, что это плохой знак. Свадьба не состоялась, а речку они на всю жизнь считали плохой, назвали ее Ведьмой.
По преданию, название города пошло от племен ляхов, которые осели на этой территории. По другой версии, первые поселенцы очистили местность от густого леса, и она получила название – «леха» или «ляхо».
Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км (подробности).