Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма

А вы знали, что в Беларуси есть город, который стоит на реке Ведьма? По легенде, давным-давно князь Ратибор влюбился в красавицу Черняву, но его мать не одобрила выбор сына и приказала утопить молодую девушку в этой реке. С тех пор она получила свое мистическое название. С XV века в Ляховичах немало тайн и легенд. Отправились на разведку в программе «Путевка BY».

Виталий Толкач, учитель истории СШ № 2 г. Ляховичи, экскурсовод:

Говорят, давным-давно через речку проходил небольшой мостик, на одном и втором берегу проживали люди, которые между собой не очень общались, жили просто по соседству. И так случилось, что из одного поселения и второго образовалась влюбленная пара, в итоге решили сыграть свадьбу. И вот этот мостик ненадежный рухнул, все посчитали, что это плохой знак. Свадьба не состоялась, а речку они на всю жизнь считали плохой, назвали ее Ведьмой.