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Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма

13 февраля 2024 11:31
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А вы знали, что в Беларуси есть город, который стоит на реке Ведьма? По легенде, давным-давно князь Ратибор влюбился в красавицу Черняву, но его мать не одобрила выбор сына и приказала утопить молодую девушку в этой реке. С тех пор она получила свое мистическое название. С XV века в Ляховичах немало тайн и легенд. Отправились на разведку в программе «Путевка BY».

Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма-1

Виталий Толкач, учитель истории СШ № 2 г. Ляховичи, экскурсовод:
Говорят, давным-давно через речку проходил небольшой мостик, на одном и втором берегу проживали люди, которые между собой не очень общались, жили просто по соседству. И так случилось, что из одного поселения и второго образовалась влюбленная пара, в итоге решили сыграть свадьбу. И вот этот мостик ненадежный рухнул, все посчитали, что это плохой знак. Свадьба не состоялась, а речку они на всю жизнь считали плохой, назвали ее Ведьмой.

Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма-4

По преданию, название города пошло от племен ляхов, которые осели на этой территории. По другой версии, первые поселенцы очистили местность от густого леса, и она получила название – «леха» или «ляхо».

Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км (подробности).

# История # общество # Анастасия Макеева

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