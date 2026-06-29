«Экстренное такси». Муковозчик объяснил, почему за покатушки на скорой пора выставлять реальные счета

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Вопиющий случай: белоруса на скорой завезли в больницу, а он сказал: «Спасибо, я тут напротив живу», – и отказался от госпитализации. А между прочим, один вызов скорой стоит около 240 рублей. Что предлагаете делать с подобным безобразием?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Платить. Вон, беглые в Польше да Литве стогнуць, что только к врачу сходить, если с лестницы упал, потянет на 10 тысяч злотых! Не нападаешься, знаете ли.

Отказался от госпитализации – значит, нормально себя чувствуешь. Тогда чего скорую тревожил? Живешь напротив? Вот и лечись просмотрами капельниц через окно. Сам себе уколы представляй методом полного погружения в бинокль. Только за пробег машины экстренной службы заплати – и сиди себе у окошка дальше.

Это все, девочки, от непонимания, как много наша страна для каждого из нас готова сделать. И насколько немало нашему государству это стоит, чтобы, к примеру, в любую минуту сорваться и привезти болезного в больницу, да хоть бы и из дома напротив.

Тут еще шутка напрашивается: дом напротив больницы – это обычно морг. Но даже не знаю, могу ли рассчитывать на чувство юмора того пациента. Или остается надеяться на простое меркантильное нежелание в будущем платить штрафы.