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«Экстренное такси». Муковозчик объяснил, почему за покатушки на скорой пора выставлять реальные счета

29 июня 2026 17:47
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Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

«Экстренное такси». Муковозчик объяснил, почему за покатушки на скорой пора выставлять реальные счета-2

Вопиющий случай: белоруса на скорой завезли в больницу, а он сказал: «Спасибо, я тут напротив живу», – и отказался от госпитализации. А между прочим, один вызов скорой стоит около 240 рублей. Что предлагаете делать с подобным безобразием?

«Экстренное такси». Муковозчик объяснил, почему за покатушки на скорой пора выставлять реальные счета-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Платить. Вон, беглые в Польше да Литве стогнуць, что только к врачу сходить, если с лестницы упал, потянет на 10 тысяч злотых! Не нападаешься, знаете ли.

Отказался от госпитализации – значит, нормально себя чувствуешь. Тогда чего скорую тревожил? Живешь напротив? Вот и лечись просмотрами капельниц через окно. Сам себе уколы представляй методом полного погружения в бинокль. Только за пробег машины экстренной службы заплати – и сиди себе у окошка дальше.

Это все, девочки, от непонимания, как много наша страна для каждого из нас готова сделать. И насколько немало нашему государству это стоит, чтобы, к примеру, в любую минуту сорваться и привезти болезного в больницу, да хоть бы и из дома напротив.

Тут еще шутка напрашивается: дом напротив больницы – это обычно морг. Но даже не знаю, могу ли рассчитывать на чувство юмора того пациента. Или остается надеяться на простое меркантильное нежелание в будущем платить штрафы.

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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