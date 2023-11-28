Правительство Беларуси скорректировало госпрограмму о наукоёмких технологиях и технике

Формирование наукоемкой экономики через развитие отраслей. Правительство скорректировало госпрограмму о наукоемких технологиях и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на ее реализацию в новой редакции предполагается направить почти полмиллиарда рублей. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Некоторые главы госпрограммы дополнены или обновлены. Например, конструкторы получают карт-бланш на разработку компонентов для создания отечественного электромобиля.