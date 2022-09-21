«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа

Новости Беларуси. В день престольного праздника Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь празднует еще и юбилей – 30 лет с момента возрождения обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История существования храмового комплекса как монастыря берет начало в XIX веке. Многие десятилетия он был оплотом православия в Гродно. Обитель 21 сентября принимает верующих и почетных гостей и отдает дань памяти тем, кому обязана обретением второго дыхания. Подробности в материале нашего корреспондента Галины Буро.

Несмотря на будний день, в храме нет свободного места. Нарядная обитель на Рождество Пресвятой Богородицы с любовью встречает прихожан. Праздник особенный не только для всех верующих, но и для самого монастыря. Ведь во имя этого библейского события он и был освящен.

Он расцветает с каждым годом, праздником, даже часом, днем. Потому что здесь все с любовью, с молитвой.

Это моя жизнь, я не могу без храма.

С удовольствием ходим, с удовольствием молимся, разделяем радость этого юбилея. Вот уже в 30-й раз после возрождения обители в храме проходит праздничная литургия в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее возглавил митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. И хоть история гродненского православного монашества уходит глубоко в старину, а сам монастырский комплекс построен в XIX веке и не закрывал свои двери даже в период Великой Отечественной войны, все же испытание верой здесь прошли сполна.

Галина Буро, корреспондент:

60-е годы прошлого века называют черной страницей в истории монастыря. В результате гонений на церковь обитель была закрыта, насельницы вынужденно переехали в Жировичский монастырь, а в этом храме разместился музей атеизма. На заседании Святого Синода Белорусской православной церкви было принято решение о возрождении Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря.

21 сентября здесь вспоминают, кому обитель обязана своей новой жизнью. Именно почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет инициировал ее возрождение. 30 лет назад он возглавил здесь первое богослужение, а после освящения восстановленного храма молящиеся удостоились необычного для зимнего времени небесного знамения – над монастырем появилась радуга. Дань благодарности почившему Владыке, Герою Беларуси – скульптура на монастырской площади. И белые птицы в небо. А на земле – белоснежные розы. Цвет чистоты и вечной жизни духовной.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Монашествующие несут свой посильный, небольшой, но значимый вклад для страны, укрепления духовности. Чтобы люди обращали свое внимание на духовные законы бытия. И старались строить взаимоотношения в духе евангельском. Как говорил Спаситель мира, «единое на потребу». И то, без чего не может человек пребывать в мире, спокойствии и гармонии – это основная задача выполняется святой обителью.

В то время как независимая Беларусь выстраивала новую страну, Игуменье Гаврииле как первой настоятельнице монастыря после возрождения выпала судьба восстанавливать святое место по крупицам. С первых дней большую помощь оказывало государство. 9 лет назад матушка получила премию Президента «За духовное возрождение». А сегодня, в непростой период жизни страны, обитель стала не только духовным центром единения людей, но и примером глубокого патриотизма.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Быть сегодня едиными это очень важно. Совсем недавно мы отметили с вами новый праздник, который есть в нашей стране, – День народного единства. И здесь люди, которые живут на этой земле, не понаслышке знают, как тяжело жить не на своей земле. Вернее, на своей земле, но быть под чужим гнетом. Знают. И это передается из поколения в поколение. Это забывать нельзя.