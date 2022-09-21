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«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа

21 сентября 2022 19:19
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Новости Беларуси. В день престольного праздника Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь празднует еще и юбилей – 30 лет с момента возрождения обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История существования храмового комплекса как монастыря берет начало в XIX веке. Многие десятилетия он был оплотом православия в Гродно. Обитель 21 сентября принимает верующих и почетных гостей и отдает дань памяти тем, кому обязана обретением второго дыхания.

Подробности в материале нашего корреспондента Галины Буро.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-1

Несмотря на будний день, в храме нет свободного места. Нарядная обитель на Рождество Пресвятой Богородицы с любовью встречает прихожан. Праздник особенный не только для всех верующих, но и для самого монастыря. Ведь во имя этого библейского события он и был освящен.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-4

Он расцветает с каждым годом, праздником, даже часом, днем. Потому что здесь все с любовью, с молитвой.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-7

Это моя жизнь, я не могу без храма.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-10

С удовольствием ходим, с удовольствием молимся, разделяем радость этого юбилея.

Вот уже в 30-й раз после возрождения обители в храме проходит праздничная литургия в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее возглавил митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. И хоть история гродненского православного монашества уходит глубоко в старину, а сам монастырский комплекс построен в XIX веке и не закрывал свои двери даже в период Великой Отечественной войны, все же испытание верой здесь прошли сполна.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-13

Галина Буро, корреспондент:
60-е годы прошлого века называют черной страницей в истории монастыря. В результате гонений на церковь обитель была закрыта, насельницы вынужденно переехали в Жировичский монастырь, а в этом храме разместился музей атеизма. На заседании Святого Синода Белорусской православной церкви было принято решение о возрождении Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-16

21 сентября здесь вспоминают, кому обитель обязана своей новой жизнью. Именно почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет инициировал ее возрождение. 30 лет назад он возглавил здесь первое богослужение, а после освящения восстановленного храма молящиеся удостоились необычного для зимнего времени небесного знамения – над монастырем появилась радуга. Дань благодарности почившему Владыке, Герою Беларуси – скульптура на монастырской площади. И белые птицы в небо. А на земле – белоснежные розы. Цвет чистоты и вечной жизни духовной.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-19

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Монашествующие несут свой посильный, небольшой, но значимый вклад для страны, укрепления духовности. Чтобы люди обращали свое внимание на духовные законы бытия. И старались строить взаимоотношения в духе евангельском. Как говорил Спаситель мира, «единое на потребу». И то, без чего не может человек пребывать в мире, спокойствии и гармонии – это основная задача выполняется святой обителью.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-22

В то время как независимая Беларусь выстраивала новую страну, Игуменье Гаврииле как первой настоятельнице монастыря после возрождения выпала судьба восстанавливать святое место по крупицам. С первых дней большую помощь оказывало государство. 9 лет назад матушка получила премию Президента «За духовное возрождение». А сегодня, в непростой период жизни страны, обитель стала не только духовным центром единения людей, но и примером глубокого патриотизма.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-25

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Быть сегодня едиными это очень важно. Совсем недавно мы отметили с вами новый праздник, который есть в нашей стране, – День народного единства. И здесь люди, которые живут на этой земле, не понаслышке знают, как тяжело жить не на своей земле. Вернее, на своей земле, но быть под чужим гнетом. Знают. И это передается из поколения в поколение. Это забывать нельзя.

«Это забывать нельзя». Кочанова о Рождестве Пресвятой Богородицы и единстве белорусского народа-28

Хранить мир и единство, уметь прощать, нести добро, любить Родину – те православные ценности, которые сегодня нужны как никогда в неспокойный период, когда идет геополитический передел мира. Обитель – в молитве за Беларусь под покровом Пресвятой Богородицы.

# Православные в Беларуси # общество # Вениамин # Галина Буро # Наталья Кочанова # Фотофакт

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