Соцобъекты в Островце получили статус Всебелорусской молодежной стройки

Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поручение – определить молодежи такой объект – прозвучало на встрече Александра Лукашенко с активом БРСМ в день 100-летия ВЛКСМ осенью 2018-го. Подобный статус поспособствует повышению социальной активности молодежи и объединит ребят большой гражданско-патриотической идеей.
Сейчас в городе атомщиков широко развернулось жилищное строительство. Появятся многофункциональный спорткомплекс, школа‚ больница, детский сад, автовокзал. К работам предлагается привлекать не только студотряды, но и просто молодых людей в возрасте от 14 до 31 года‚ желающих внести свою лепту в возведение города, который, к слову, растет на глазах. К 2020 году его население увеличится с 10 до 22 тысяч человек.