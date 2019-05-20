Соцобъекты в Островце получили статус Всебелорусской молодежной стройки

Сейчас в городе атомщиков широко развернулось жилищное строительство. Появятся многофункциональный спорткомплекс, школа‚ больница, детский сад, автовокзал. К работам предлагается привлекать не только студотряды, но и просто молодых людей в возрасте от 14 до 31 года‚ желающих внести свою лепту в возведение города, который, к слову, растет на глазах. К 2020 году его население увеличится с 10 до 22 тысяч человек.