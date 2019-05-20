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«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове

20 мая 2019 15:17
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Новости Беларуси. Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они добились высоких результатов.

Особыми гостями на торжественной церемонии стали мамы белорусских воинов. Им торжественно вручили цветы и благодарственные письма.

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-1

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-3

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-5

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-7

Ирина Дубицкая:
Мне кажется, каждый мальчик должен пройти это, эту службу, хотя бы для себя. Он понял цену дружбы, цену любви.

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-10

Андрей Жук, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
Проводится чествование военнослужащих в установленные сроки. На данное мероприятие приглашаются, конечно, родители лучших военнослужащих, которые своим трудом, добросовестным выполнением служебных обязанностей завоевали авторитет командования.

Сегодня их служба заканчивается. Сказать «спасибо» и дать напутствия на дальнейшую жизнь.

В завершение церемонии всех гостей ждал праздничный концерт и экскурсия, где родители лучших военнослужащих со своими сыновьями посетили воинскую часть и 60-й отдельный полк связи.

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-13

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-15

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-17

«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове-19

# Армия Беларуси # общество # Андрей Жук # Фотофакт

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