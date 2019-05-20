«Каждый мальчик должен пройти службу». Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове

Особыми гостями на торжественной церемонии стали мамы белорусских воинов. Им торжественно вручили цветы и благодарственные письма.

Новости Беларуси. Лучших солдат Северо-западного оперативного командования чествовали в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они добились высоких результатов.

Ирина Дубицкая: Мне кажется, каждый мальчик должен пройти это, эту службу, хотя бы для себя. Он понял цену дружбы, цену любви.

Андрей Жук, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Проводится чествование военнослужащих в установленные сроки. На данное мероприятие приглашаются, конечно, родители лучших военнослужащих, которые своим трудом, добросовестным выполнением служебных обязанностей завоевали авторитет командования.

Сегодня их служба заканчивается. Сказать «спасибо» и дать напутствия на дальнейшую жизнь.

В завершение церемонии всех гостей ждал праздничный концерт и экскурсия, где родители лучших военнослужащих со своими сыновьями посетили воинскую часть и 60-й отдельный полк связи.