«Это выглядит наивно, но работает». Андрей Лазуткин сравнил опыт «Солидарности» в Польше и протесты в Беларуси
Новости Беларуси. Внимательный наблюдатель заметит, что схемы и методики проведения цветной революции в Беларуси как под копирку напоминают опыт польской «Солидарности». И это не удивительно, ведь центры и штабы по управлению мятежом находятся в том числе в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин выделяет особенности и делает выводы. Авторская журналистика на СТВ. Рубрика «Занимательная политология» (подробнее смотрите в видеоматериале).
Андрей Лазуткин, политолог:
Сегодня предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу.
Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat
Wyrwij murom zęby krat.
Андрей Лазуткин:
Фотографии, которые вы видите – это кадры военного положения в Польше. А сама песня является гимном профсоюза «Солидарность». Текст написал польский бард Качмарский еще в 1978 году. Но совсем недавно вы могли слышать именно эту песню на протестах. Поют ее уже не на польском, а в адаптированном белорусском переводе.
Разбуры турмы муры,
Прагнеш свабоды – то бяры!
Андрей Лазуткин:
В польском варианте тоже пели про стену, но там скорее имелась в виду Берлинская стена. Сегодня, похоже, это стены Володарки. Но почему польская песня вдруг стала гимном протеста в Беларуси? Давайте пока оставим этот вопрос.
Андрей Лазуткин:
Современные граждане Польши, допустим, мои ровесники, о временах «Солидарности» помнить не могут, и узнают о них из художественных фильмов. А что же показывают в польском кино?
Андрей Лазуткин:
На листовке, которую подбирает сотрудник спецназа, надпись: «Милиционеры, переходите на нашу сторону». Как видите, в фильме показана точно такая же сцепка протестующих, как и у нас, и даже приветствие «виктория» там есть.
Андрей Лазуткин:
Да и тактика ОМОНа не сильно поменялась, и слово «милиция» на щитах все то же. Возникает чувство, что картинку в Беларуси в августе делали в том числе для польского населения. Начиная от песен, которые широко известны только в Польше, шеренг женщин в белом, которые напоминали католический крестный ход, и заканчивая бело-красно-белым флагом, который даже визуально похож на польский. И не стоит забывать, как себя повел главный католик Тадеуш Кондрусевич, как он выехал за консультациями в Варшаву, и как в августе церкви пытались навязать роль посредника на переговорах с режимом – точно так же, как это было на польском круглом столе с Ярузельским.
Андрей Лазуткин:
То есть обычный поляк, который наблюдал эти новости по польскому телевидению, должен был подумать, что белорусский народ, также как и польский 40 лет назад, очень освободиться от русских и горит желанием чуть ли не вернуться обратно в Польшу западными областями.
Может, это выглядит наивно. Но мы уже говорили, что мало организовать цветную революцию, надо еще добиться ее международного признания. А для этого надо заранее формировать общественное мнение, в том числе и в своей стране. Что это не поляки грубо влезли во внутренние дела соседнего государства, а сами белорусы просят братскую Польшу о помощи. А что там происходит? А все то же, что у нас. Даже песни те же.
Андрей Лазуткин:
Ведь можно было выбрать и другой символический ряд. Но как интересно получилось. До и во время беспорядков использовалась наступательная риторика – «таракан», «крыса», «три процента». А после завершения беспорядков картинка полностью поменялась и началось мирное шоу, рассчитанное то ли на поляков, то ли это творчески переработанный американцами польский опыт.
Правда, с точки зрения эффективности песнями сорокалетней давности вы никого никуда не выведете. С молодежью надо говорить на понятном ей языке. И постепенно появляются другие протестные песни, типа вот таких.
Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной.
Андрей Лазуткин:
Автозаки, расстрелы, ямы. Но ничего не бойся, выходи гулять, и тогда режим как-нибудь сам собой упадет. Аудитория таких клипов (а это, кстати, популярная группа) – лет 15-16, включая девочек. Это как раз тот возраст, который желательно затащить в протест, чтобы потом предъявлять международному сообществу ужасы нашего режима. И понятно, что детям песни польской «Солидарности», о которой они ничего не знают, глубоко безразличны, им надо что-то посовременнее.
Андрей Лазуткин:
К чему я все это рассказываю. Любая цветная революция очень хитро устроена. Манипулируют не только вами, то есть человеком, который вовлечен в протест. Манипулируют в первую очередь теми, кто смотрит телевизор где-нибудь за океаном. Ну, или чуть поближе, в Варшаве и Вильнюсе. Ведь людям, избирателям, налогоплательщикам надо в доступной форме объяснить, на что тратит деньги американская или польская разведка. А вот на что – в Беларуси новая «Солидарность», прямо как у нас когда-то, и мы просто помогаем братскому народу бурыць муры. Возможно, выглядит все это примитивно. Но вполне работает.
А с вами были Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».