«Это выглядит наивно, но работает». Андрей Лазуткин сравнил опыт «Солидарности» в Польше и протесты в Беларуси

Новости Беларуси. Внимательный наблюдатель заметит, что схемы и методики проведения цветной революции в Беларуси как под копирку напоминают опыт польской «Солидарности». И это не удивительно, ведь центры и штабы по управлению мятежом находятся в том числе в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Лазуткин выделяет особенности и делает выводы. Авторская журналистика на СТВ. Рубрика «Занимательная политология» (подробнее смотрите в видеоматериале).

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу.

Wyrwij murom zęby krat

Zerwij kajdany połam bat

A mury runą, runą, runą

I pogrzebią stary świat

Wyrwij murom zęby krat.

Андрей Лазуткин:

Фотографии, которые вы видите – это кадры военного положения в Польше. А сама песня является гимном профсоюза «Солидарность». Текст написал польский бард Качмарский еще в 1978 году. Но совсем недавно вы могли слышать именно эту песню на протестах. Поют ее уже не на польском, а в адаптированном белорусском переводе.

Разбуры турмы муры,

Прагнеш свабоды – то бяры! Андрей Лазуткин:

В польском варианте тоже пели про стену, но там скорее имелась в виду Берлинская стена. Сегодня, похоже, это стены Володарки. Но почему польская песня вдруг стала гимном протеста в Беларуси? Давайте пока оставим этот вопрос.

Андрей Лазуткин:

Современные граждане Польши, допустим, мои ровесники, о временах «Солидарности» помнить не могут, и узнают о них из художественных фильмов. А что же показывают в польском кино?

Андрей Лазуткин:

На листовке, которую подбирает сотрудник спецназа, надпись: «Милиционеры, переходите на нашу сторону». Как видите, в фильме показана точно такая же сцепка протестующих, как и у нас, и даже приветствие «виктория» там есть.

Андрей Лазуткин:

Да и тактика ОМОНа не сильно поменялась, и слово «милиция» на щитах все то же. Возникает чувство, что картинку в Беларуси в августе делали в том числе для польского населения. Начиная от песен, которые широко известны только в Польше, шеренг женщин в белом, которые напоминали католический крестный ход, и заканчивая бело-красно-белым флагом, который даже визуально похож на польский. И не стоит забывать, как себя повел главный католик Тадеуш Кондрусевич, как он выехал за консультациями в Варшаву, и как в августе церкви пытались навязать роль посредника на переговорах с режимом – точно так же, как это было на польском круглом столе с Ярузельским.

Андрей Лазуткин:

То есть обычный поляк, который наблюдал эти новости по польскому телевидению, должен был подумать, что белорусский народ, также как и польский 40 лет назад, очень освободиться от русских и горит желанием чуть ли не вернуться обратно в Польшу западными областями. Может, это выглядит наивно. Но мы уже говорили, что мало организовать цветную революцию, надо еще добиться ее международного признания. А для этого надо заранее формировать общественное мнение, в том числе и в своей стране. Что это не поляки грубо влезли во внутренние дела соседнего государства, а сами белорусы просят братскую Польшу о помощи. А что там происходит? А все то же, что у нас. Даже песни те же.

Андрей Лазуткин:

Ведь можно было выбрать и другой символический ряд. Но как интересно получилось. До и во время беспорядков использовалась наступательная риторика – «таракан», «крыса», «три процента». А после завершения беспорядков картинка полностью поменялась и началось мирное шоу, рассчитанное то ли на поляков, то ли это творчески переработанный американцами польский опыт. Правда, с точки зрения эффективности песнями сорокалетней давности вы никого никуда не выведете. С молодежью надо говорить на понятном ей языке. И постепенно появляются другие протестные песни, типа вот таких.

Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Андрей Лазуткин:

Автозаки, расстрелы, ямы. Но ничего не бойся, выходи гулять, и тогда режим как-нибудь сам собой упадет. Аудитория таких клипов (а это, кстати, популярная группа) – лет 15-16, включая девочек. Это как раз тот возраст, который желательно затащить в протест, чтобы потом предъявлять международному сообществу ужасы нашего режима. И понятно, что детям песни польской «Солидарности», о которой они ничего не знают, глубоко безразличны, им надо что-то посовременнее.