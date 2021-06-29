Поймали около 640 нарушителей: ГАИ провела акцию «Пешеход»

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги профилактической акции «Пешеход». Сотрудники ГАИ выявили и пресекли около полутысячи правонарушений со стороны пешеходов и свыше 140 – со стороны водителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под особым контролем были наиболее опасные участки дорог, а также пешеходные переходы возле торговых центров и кафе. Всего с начала 2021 года на территории Минской области произошло свыше 70 ДТП с участием пешеходов. 16 человек погибли, еще 58 получили травмы.