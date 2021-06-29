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Поймали около 640 нарушителей: ГАИ провела акцию «Пешеход»

29 июня 2021 16:04
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Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги профилактической акции «Пешеход». Сотрудники ГАИ выявили и пресекли около полутысячи правонарушений со стороны пешеходов и свыше 140 – со стороны водителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под особым контролем были наиболее опасные участки дорог, а также пешеходные переходы возле торговых центров и кафе. Всего с начала 2021 года на территории Минской области произошло свыше 70 ДТП с участием пешеходов. 16 человек погибли, еще 58 получили травмы.

Поймали около 640 нарушителей: ГАИ провела акцию «Пешеход»-1

Александр Машаракин, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Минского РУВД: 
Еще раз напоминаем пешеходам, что, приближаясь к пешеходному переходу, нужно переходить дорогу исключительно по нему и быть предельно внимательным. А водителям в первую очередь соблюдать правила дорожного движения и пропускать пешеходов. В темное время суток пешеход обязан обозначить себя светоотражающим элементом. Если водитель заметил на автодороге нетрезвого пешехода, который выходит на проезжею часть – просьба незамедлительно сообщать по телефону 102 либо в ближайший отдел милиции.

Поймали около 640 нарушителей: ГАИ провела акцию «Пешеход»-4

Также сотрудники ГАИ напомнили пешеходам о дополнительных правилах: при переходе дороги не разговаривать по телефону, не пользоваться наушниками, а детей брать за руку.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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