В Копыльском районе пройдёт конкурс приусадебных хозяйств. Кто может участвовать?

Новости Беларуси. Лучшее молодежное подворье выберут в Копыльском районе. Здесь стартовал конкурс среди семей, у которых есть личное приусадебное хозяйство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Победителей определят в номинациях «Сам себе хозяин», «Наш агрогородок», «Мой дом – моя крепость» и «Лучшие озеленители».
Среди основных условий – возраст одного из супругов не старше 35 лет. При оценке подворий учитываются цветоводство, содержание хозяйственных построек, оригинальность оформления двора и придомовой территории. Победителями станут молодые семьи, набравшие максимальное количество баллов в одной из номинаций. Итоги подведут в августе.