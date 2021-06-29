В Копыльском районе пройдёт конкурс приусадебных хозяйств. Кто может участвовать?

Новости Беларуси. Лучшее молодежное подворье выберут в Копыльском районе. Здесь стартовал конкурс среди семей, у которых есть личное приусадебное хозяйство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победителей определят в номинациях «Сам себе хозяин», «Наш агрогородок», «Мой дом – моя крепость» и «Лучшие озеленители».