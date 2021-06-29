Прямой эфир

В Копыльском районе пройдёт конкурс приусадебных хозяйств. Кто может участвовать?

29 июня 2021 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшее молодежное подворье выберут в Копыльском районе. Здесь стартовал конкурс среди семей, у которых есть личное приусадебное хозяйство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победителей определят в номинациях «Сам себе хозяин», «Наш агрогородок», «Мой дом – моя крепость» и «Лучшие озеленители».

В Копыльском районе пройдёт конкурс приусадебных хозяйств. Кто может участвовать?-1

Среди основных условий – возраст одного из супругов не старше 35 лет. При оценке подворий учитываются цветоводство, содержание хозяйственных построек, оригинальность оформления двора и придомовой территории. Победителями станут молодые семьи, набравшие максимальное количество баллов в одной из номинаций. Итоги подведут в августе.

# Конкурс # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поймали около 640 нарушителей: ГАИ провела акцию «Пешеход»
29 июня 2021 16:04

Поймали около 640 нарушителей: ГАИ провела акцию «Пешеход»

В Крупках закрыли пешеходный мост. Когда закончат ремонт?
29 июня 2021 16:01

В Крупках закрыли пешеходный мост. Когда закончат ремонт?

Гидропушка, парикмахерская и буфет. Побывали в легендарной «Бане №1» и узнали, что там поменялось после ремонта
29 июня 2021 15:55

Гидропушка, парикмахерская и буфет. Побывали в легендарной «Бане №1» и узнали, что там поменялось после ремонта