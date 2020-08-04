«Это выбор, это важно для каждого из нас». Кто они – первые посетители избирательных участков?

Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. Исполнить свой гражданский долг можно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Если прийти в основной день голосования – 9 августа – не получится, то гражданин имеет право сделать свой выбор досрочно.





И сейчас на участке, который расположился в Белорусском государственном университете физической культуры, работает съемочная группа СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко выходит на прямую связь со студией.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Избирательный марафон на этом участке уже стартовал. Кто они – первые посетители и каков мотив прийти в первый день досрочного голосования? Расскажу, но позже. За 15 минут до открытия участка состоялось опечатывание ящика для голосования. Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Ровно в 10 утра по всей стране открылись избирательные участки. Но не все. Исключение – те, которые будут организованы в больницах, санаториях, домах отдыха только в основной день голосования. О готовности участков столицы мы поинтересовались у председателя Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси Дмитрия Шевцова.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Cегодня стартует досрочное голосование. У нас все 687 участков полностью готовы, члены избирательной комиссии ждут на своих участках наших жителей, те, кто не может прийти в день голосования 9 августа, могут воспользоваться правом прийти и проголосовать досрочно.

Коронавирус, к сожалению, вносит коррективы. Санитайзеры, маски, перчатки. Это лишь то малое, что предусмотрено сегодня здесь. Избирательной комиссии пришлось пересмотреть все пространство участка так, чтобы учесть эпидпожелания всех: и посетителей, и наблюдателей. Обеспечить дистанцию в минимум 1,5 метра.

Александр Анисим, председатель участковой избирательной комиссии №1:

В этом году кабинки выглядят действительно немножко необычно – без зашторивания. Поскольку в любом случае избиратели будут отодвигать шторы, трогать, а продезинфицировать их достаточно сложно, необходимо определенное время. И чтобы этот процесс был непрерывным, в этом году принято решение шторки снять с кабинок. Но тайное голосование от этого не станет явным, поскольку кабины расположены так, чтобы можно было сделать свой выбор без постороннего вмешательства.

Первый избиратель пришел уже на первых минутах работы. Неожиданно, но у чемпионов, наверное, по-другому быть и не может. Вы уже догадались – это спортсмен. Итак, первым избирателем на участке стала паралимпийская чемпионка по лыжам и гребле Людмила Волчек.