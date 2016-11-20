«Это всегда располагает»: как лингвистические познания белорусов помогают продвигать страну во всем мире

Новости Беларуси. Язык до Киева доведет. А еще до Лондона, Нью-Йорка и Пекина. За успехами белорусской внешней политики просто обязаны поспевать менеджеры отечественных предприятий. Это ведь им договариваться на английском, французском, китайском, испанском, турецком и арабском о продажах белорусских тракторов, сыров и колбасы. Иначе просто никак.

Английский язык – вот уж действительно «must have». В этом на личном опыте убедился и Андрей. Парень в совершенстве знает немецкий, активно использует его в работе, однако лингвистический багаж требует обновлений.

Андрей Ясинский, специалист по внешнеэкономической деятельности металлургической компании:

Я работаю в металлургической компании. Все наши клиенты – по большей части иностранные компании. Любая сфера деятельности строится в первую очередь на коммуникации. Даже если будешь продавать великолепный продукт, но не сможешь донести это, грош цена такому товару.

О сотрудничестве здесь говорят на разных языках. У мультилингвизма – причина экономическая. Белорусский трактор, конечно, символ сродни зубру, однако на одном бренде далеко не уедешь.

Язык Гюго и Мольера – главный козырь опытного маркетолога. С франкоязычным регионом, а это и страны Африки, Александр Афанасьевич работает более 30 лет.

Александр Величко, ведущий специалист по маркетингу бюро по работе на рынках Африки Минского тракторного завода:

Я не представляю, как без языка отправить на экспорт продукцию. Часто за день 4-5 звонков из разных стран поступает, и я вынужден звонить десятки раз. Когда звонят, не будешь же звать переводчика.

Европа, Азия, Африка. С нашим «Беларусом» знакомы едва ли не на всех континентах. Вот и до рынка Латинской Америки довел язык. Сегодня поставки организованы в Венесуэлу, Перу, Кубу, Чили.

Татьяна Чивильина, специалист по маркетингу бюро по работе на рынках Латинской Америки Минского тракторного завода:

Местные жители там говорят только на испанском языке. Практически никто из них не знает универсального английского. Поэтому даже для того, чтобы выйти на этот рынок, найти партнера, необходимо знание испанского языка. Не говоря о дальнейшей работе, то есть ведении деловой переписки, проведении переговоров и продаже наших тракторов на эти рынки.

Ольга Мангутова, специалист по маркетингу бюро по работе на рынках Латинской Америки Минского тракторного завода:

Знание португальского и испанского делают нас конкурентоспособными на рынках Латинской Америки и дает нам большое преимущество в этих странах.

Язык партнера – «язык контрактов». Поговорка «встречают по одежке» работает и при проведении переговоров. Знания приносят дивиденды.

Леонид Пинчук, ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Мы взяли за основу расширение рынка сбыта, увеличение количества продаж в страны дальнего зарубежья. А для этого обязательно нужно общаться на тех языках, на которых общаются клиенты. Любому человеку приятно, когда он здоровается и говорит «Hello», а ему отвечают так же. Это всегда располагает.

Китайский здесь звучит чаще, чем русский и даже английский. В этой компании ведется работа с потенциальными резидентами индустриального парка «Великий камень». Вот и в день съемок снова была делегация из Поднебесной. Деловое общение, естественно, на языке Конфуция.

Руслан Бондарев, специалист отдела административного обслуживания совместной компании по развитию индустриального парка:

Около 10 лет изучаю китайский, мне нравится. Экономика Китая очень развита и идет развитие очень большими темпами. И в связи с этим китайский язык очень популярный. Я считаю, что его даже можно приравнять к английскому.

Анна Подковырова, специалист отдела административного обслуживания совместной компании по развитию индустриального парка:

Китайцы всегда очень рады слышать родную речь в иностранном государстве. Это располагает к тому, чтобы китайцы приезжали сюда и инвестировали, сотрудничали с Беларусью.

О языке как о сближающем инструменте говорили на неделе и на дипломатическом уровне. На сей раз – Франция – одна из ведущих экономик мира.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Французский язык – это третий бизнес-язык в мире. У нас очень большой потенциал, который надо больше развивать.

А это минский иняз. Отделение турецкого. Студентов привлекает не только гармоничное звучание языка.

Олег Зеленко, студент 2-го курса переводческого факультета отделения турецкого языка Минского государственного лингвистического университета:

Мне посоветовал мой отец. Он сказал, что турецкий язык будет перспективен. Беларусь с Турцией налаживает экономические отношения.

Турецкий, арабский китайский, корейский, персидский и японский. Кафедра восточных языков идет в ногу с большой политикой.

Сергей Олейник, заведующий кафедрой восточных языков Минского государственного лингвистического университета:

Конечно, мы реагируем на запросы государства, на развитие внешнеэкономических связей. Последний, пример: после визита нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в Пакистан возник вопрос о подготовке специалистов, владеющими урду – государственным языком Пакистана. Но в то же время урду распространен и в Индии. И поэтому мы можем охватить не только Пакистан, но и немножко больше этого региона.

Седьмой язык – урду – здесь откроют в ближайшее время, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.