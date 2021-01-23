Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Новости Японии. Летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей. Этот и другие варианты ограничений власти страны вынуждены рассматривать в связи с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на появившиеся слухи о том, что Игры якобы планируют отменить, японский премьер заявил о твердой решимость провести их в соответствии с графиком.