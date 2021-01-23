Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Новости Японии. Летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей. Этот и другие варианты ограничений власти страны вынуждены рассматривать в связи с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей. Этот и другие варианты ограничений власти страны вынуждены рассматривать в связи с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на появившиеся слухи о том, что Игры якобы планируют отменить, японский премьер заявил о твердой решимость провести их в соответствии с графиком.
Напомним, Олимпиада должна состояться 23 июля. В 2020 году соревнования перенесли из-за пандемии. Сейчас же эпидситуация как в Японии, так и во всем мире остается напряженной. Окончательное решение о проведении Олимпиады примут до 25 марта.