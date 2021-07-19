Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском накануне, во имя главной идеи, заложенной в основу форума: «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.

Артисты – подарить преданной публике запоминающиеся эмоции. С особым трепетом ждали этот концерт и участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Ведь им этот июльский вечер осветил дальнейший творческий путь. Покорить жюри хотелось каждому. Но главная интрига форума разрешилась по-славянски. Наш белорус Даниил Мышковец поделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.

А Гран-при «Славянского базара» в который раз уезжает в Казахстан. Победительницей юбилейного форума стала Рухия. Это была ее мечта.

Обладательница Гран-при «Витебск-2021»: благодарна «Славянскому базару», что у меня есть теперь очень большой опыт

В детском состязании наш Константин Мазуркевич получил первую премию конкурса. А Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» уезжает в Черногорию. Комнену Вуковичу не было равных среди участников из 16 стран.