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Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

19 июля 2021 09:31
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Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском накануне, во имя главной идеи, заложенной в основу форума: «Через искусство  к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»-1

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.

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Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»-4

Артисты – подарить преданной публике запоминающиеся эмоции. С особым трепетом ждали этот концерт и участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Ведь им этот июльский вечер осветил дальнейший творческий путь. Покорить жюри хотелось каждому. Но главная интрига форума разрешилась по-славянски. Наш белорус Даниил Мышковец поделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»-7

А Гран-при «Славянского базара» в который раз уезжает в Казахстан. Победительницей юбилейного форума стала Рухия. Это была ее мечта.

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В детском состязании наш Константин Мазуркевич получил первую премию конкурса. А Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» уезжает в Черногорию. Комнену Вуковичу не было равных среди участников из 16 стран.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»-10

Попрощаться с юбилейным фестивалем «Славянский базар» пришли не только зрители многотысячного Летнего амфитеатра. Вместе с ними «базару» говорили «до свидания», но не прощались Сергей Пенкин, Алина Артц, группа «Корни», Игорь Корнелюк и многие другие.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»-13

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске состоялся. И в 30-й раз доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. 

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»-16

Виктор Пралич, корреспондент:
За эти фестивальные дни в Витебске было место всему. Творческая палитра собрала лучшие оттенки. И, конечно же, музыку. Но какой бы долгой ни была песня, без последнего аккорда ни одна не обходится. Уже сегодня финальную точку в «Славянском базаре» поставит концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЕЗДЫ».

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Даниил Мышковец # Рената Штифель # Рухия # Константин Мазуркевич # Сергей Пенкин # Алина Артц # Игорь Корнелюк # Виктор Пралич # Фотофакт

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