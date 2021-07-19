Из 250 бойцов в живых остались 19. В Могилёве провели митинг-реквием, посвящённый подвигу батальона милиции капитана Владимирова
Новости Беларуси. Сохранить мир, за который отдали свои жизни наши предки. В Могилеве прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны города и героическому подвигу батальона милиции капитана Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении шести дней в июле 1941 года возле деревни Гаи Могилевского района шли ожесточенные бои. Без сна и отдыха, под палящим солнцем и непрекращающимся пулеметным и минометным обстрелом милиционеры сдерживали превосходящие силы противника. Они стояли насмерть. Из 250 бойцов батальона в живых остались только 19.
Юрий Шкаплеров, временно исполняющий обязанности начальника Могилевского института МВД:
Сегодняшняя молодежь воспринимает Великую Отечественную войну как, наверное, для нас Отечественная война 1812 года. К сожалению, мы уже подошли к такому периоду, напоминать о том, что это были за события, что защищали наши предки, что они сделали, чтобы победить фактически объединенную Европу, потому что мы воевали не против одной Германии. Достаточно посмотреть список союзников фашистской Германии, чтобы понять, с кем мы имели дело. Эти люди отдали все, что у них было, в том числе самое ценное – свою жизнь.
Андрей Кондратенко, курсант 1 курса факультета милиции Могилевского института МВД:
Для нас и для будущего поколения это пример доблести, высокого патриотизма и духовного величия. Низкий поклон и безграничная благодарность погибшим бойцам батальона милиции за мир, спокойствие, за чистое и светлое небо нашей родной Беларуси.
В митинге-реквиеме приняли участие курсанты Могилевского института МВД, сотрудники милиции Ленинского, Октябрьского и Могилевского РОВД. Здесь традиционно проводятся офицерские ритуалы: принимают присягу, вручают погоны и награды. Разные поколения правоохранителей приезжают сюда, чтобы поклониться героизму бойцов легендарного батальона.