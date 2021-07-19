Из 250 бойцов в живых остались 19. В Могилёве провели митинг-реквием, посвящённый подвигу батальона милиции капитана Владимирова

Юрий Шкаплеров, временно исполняющий обязанности начальника Могилевского института МВД:

Сегодняшняя молодежь воспринимает Великую Отечественную войну как, наверное, для нас Отечественная война 1812 года. К сожалению, мы уже подошли к такому периоду, напоминать о том, что это были за события, что защищали наши предки, что они сделали, чтобы победить фактически объединенную Европу, потому что мы воевали не против одной Германии. Достаточно посмотреть список союзников фашистской Германии, чтобы понять, с кем мы имели дело. Эти люди отдали все, что у них было, в том числе самое ценное – свою жизнь.