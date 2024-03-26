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Интерактивная выставка «Дети войны» открылась в Минске

26 марта 2024 13:36
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Уникальная выставка «Дети войны», посвященная геноциду белорусского народа, открылась 26 марта в центре безопасности МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо привычных стеллажей на экспозиции серия интерактивных зон. Каждая из них посвящена разным аспектам жизни – от повседневности до боевых действий.

Интерактивная выставка «Дети войны» открылась в Минске-1

Современные технологии позволяют гостям буквально увидеть войну глазами самых маленьких ее участников, «услышать» их рассказы и погрузиться в тяжелые времена Великой Отечественной. На выставке работают аудиогиды, сенсорные экраны, запущена даже виртуальная реальность. Среди экспонатов также детские письма, дневники ребят и архивные фотографии.

Интерактивная выставка «Дети войны» открылась в Минске-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Каждый третий белорус погиб, об этом хорошо известно. Можно только себе представить, какая была бы наша страна, если бы то население осталось живо, не были разрушены объекты экономики.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Верховным Судом завершено рассмотрение дела в отношении палача Хатыни Катрюка. Это прецедент, которого нет ни в одной стране мира. Мы должны понимать, что создаем, по сути дела, правовую основу для дальнейших процессов в отношении палачей не только Великой Отечественной войны, но и тех фашистов и нацистов, которые совершали или будут совершать преступления против человека и человечества.

Интерактивная выставка «Дети войны» открылась в Минске-7

Расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. В 2024 году в суды поступит не менее пяти новых уголовных дел.

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Синявский # Андрей Швед

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