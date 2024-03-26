Белорусам поступают сообщения с предложением устроить теракт

Сообщения с предложением устроить теракты стали поступать белорусам через Telegram. Мошенники просят устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать определенные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацелились в первую очередь на молодых людей и школьников – подрастающему поколению такие сообщения приходят чаще всего. В случае отказа мошенники переходят к угрозам. Если вам пришло такое предложение, необходимо незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам, зафиксировать переписку и идентификаторы, а также заблокировать аккаунт автора.

По каждому факту будет проведена тщательная проверка. МВД напоминает: даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются законом.