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Белорусам поступают сообщения с предложением устроить теракт

26 марта 2024 13:38
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Сообщения с предложением устроить теракты стали поступать белорусам через Telegram. Мошенники просят устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать определенные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам поступают сообщения с предложением устроить теракт-1

Белорусам поступают сообщения с предложением устроить теракт-3

Нацелились в первую очередь на молодых людей и школьников – подрастающему поколению такие сообщения приходят чаще всего. В случае отказа мошенники переходят к угрозам. Если вам пришло такое предложение, необходимо незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам, зафиксировать переписку и идентификаторы, а также заблокировать аккаунт автора.

По каждому факту будет проведена тщательная проверка. МВД напоминает: даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются законом.

# Теракт # общество

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