«Это труд всех людей». Республиканскую доску Почёта открыли на площади Государственного флага

Новости Беларуси. 30 апреля в Минске чествовали тех, кто стоит в авангарде развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади Государственного флага открыли Республиканскую доску Почета. Церемония прошла в юбилейный 20-й раз. За право носить гордое звание боролись люди, предприятия, целые города и регионы. На Республиканскую доску Почета занесены 59 победителей соревнований по итогам 2018 года. Минск вошел в число лучших по всем показателям.

Среди областей лавры достались Гродненской и Минской областям. Отмечены также Брестский, Мозырский, Островецкий, Минский и Могилевский районы. Лучшими в областных центрах стали Первомайский и Советский районы Минска, а также Ленинский район Бреста.

Валентин Милошевский, глава Администрации Ленинского района Бреста:

Это труд всех людей, кто работает, кто живет в Ленинском районе. Именно благодаря их труду мы попали на Республиканскую доску Почета. Это не только приятно, но еще и аванс на будущее. Аванс для того, чтобы работать еще лучше на благо как отдельного человека, так и Ленинского района города Бреста, самого Бреста да и Республики Беларусь в целом. Чествовали промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта и здравоохранения. Впервые на доске Почета – организации социального обслуживания. У нас в стране их более 200.