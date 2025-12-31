Отключение электричества парализовало движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем

Новогоднее настроение десятков тысяч европейцев испортил неприятный инцидент. Из-за отключения электричества было остановлено движение поездов через тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и континентальную Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В один из самых загруженных последних дней уходящего года были разрушены праздничные планы тысяч пассажиров в Лондоне, Париже, Брюсселе и Амстердаме.
Мы собирались провести в Брюсселе всего один день. Это была бы наша возможность познакомиться с Бельгией. Так что теперь мы не только не познакомились со страной, но и можем опоздать на поезд в Амстердам. Я понятия не имею, как смогу провести Новый год.
Людей предупредили о возможных серьезных задержках и отменах рейсов и рекомендовали перенести поездку на другие дни. Это вызвало возмущение. На лондонском вокзале для разрешения напряженной ситуации даже пришлось вызывать полицию. Восстановить движение удалось лишь накануне поздно вечером.