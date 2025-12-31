Отключение электричества парализовало движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем

Новогоднее настроение десятков тысяч европейцев испортил неприятный инцидент. Из-за отключения электричества было остановлено движение поездов через тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и континентальную Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В один из самых загруженных последних дней уходящего года были разрушены праздничные планы тысяч пассажиров в Лондоне, Париже, Брюсселе и Амстердаме.