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Отключение электричества парализовало движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем

31 декабря 2025 10:41
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Новогоднее настроение десятков тысяч европейцев испортил неприятный инцидент. Из-за отключения электричества было остановлено движение поездов через тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и континентальную Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В один из самых загруженных последних дней уходящего года были разрушены праздничные планы тысяч пассажиров в Лондоне, Париже, Брюсселе и Амстердаме.

Отключение электричества парализовало движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем -2

Мы собирались провести в Брюсселе всего один день. Это была бы наша возможность познакомиться с Бельгией. Так что теперь мы не только не познакомились со страной, но и можем опоздать на поезд в Амстердам. Я понятия не имею, как смогу провести Новый год.

Людей предупредили о возможных серьезных задержках и отменах рейсов и рекомендовали перенести поездку на другие дни. Это вызвало возмущение. На лондонском вокзале для разрешения напряженной ситуации даже пришлось вызывать полицию. Восстановить движение удалось лишь накануне поздно вечером.

# ЧП

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